Не просто вкрутить лампочку – почему профессия электрика сегодня в топе?

В современном мире все еще существует стереотип, что выпускники вузов, имея дипломы и, соответственно, прекрасные знания, имеют преимущество на рынке труда. Так ли это на самом деле или нет, попытаемся выяснить, потому что современные реалии говорят о том, что именно работники технических специалистов, как и просто работники, все более и более востребованы на рынке. Вопрос: какой воротничок, белый или синий, сегодня залог вашего будущего успеха? Каковы же реальные преимущества и недостатки каждой из этих категорий специалистов, и какие навыки и знания действительно ценятся на рынке труда сегодня? Что поможет стать успешным в выбранной сфере: диплом о высшем образовании или практический опыт в технической профессии? Об этом – в ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Общепит, что еще топовое?

Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Топовое – мехатроника. Очень интересно, у нас в последнее время обычная рабочая профессия, такая как электрик. У детей востребовано. Наверное, в сфере того, что он везде может применять свои знания, он востребован сейчас. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У нас в гостях Владимир, который выбрал профессию на всю жизнь. Владимир, вы электрик. До сих пор профессия в топе держится. Скажите, почему ваш выбор пал именно на эту профессию? Сколько лет вы в ней? И до сих пор ли работаете?