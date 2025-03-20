Как сражаются за звание лучшего в рабочей профессии? Рассказала организатор чемпионата ProfSkills

В современном мире все еще существует стереотип, что выпускники вузов, имея дипломы и, соответственно, прекрасные знания, имеют преимущество на рынке труда. Так ли это на самом деле или нет, попытаемся выяснить, потому что современные реалии говорят о том, что именно работники технических специалистов, как и просто работники, все более и более востребованы на рынке. Вопрос: какой воротничок, белый или синий, сегодня залог вашего будущего успеха? Каковы же реальные преимущества и недостатки каждой из этих категорий специалистов, и какие навыки и знания действительно ценятся на рынке труда сегодня? Что поможет стать успешным в выбранной сфере: диплом о высшем образовании или практический опыт в технической профессии? Об этом – в ток-шоу «Точки над «i».

Александра Петрова, заместитель начальника главного управления профессионального образования – начальника управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Сейчас у нас логотип WorldSkills сменился на логотип ProfSkills Беларусь, и конкурс очередной, шестой уже, будет проходить 23-25 мая в открытом абсолютно формате. Самая главная площадка – это будет Футбольный манеж в Минске. Более 55 компетенций у нас будет представлено на этом чемпионате, начиная от плиточников, заканчивая специалистами БИМ-технологий в строительстве, то есть самых современных технологий, позволяющих строить здания и сооружения с помощью продвинутого программного обеспечения. Поэтому мы всех приглашаем.

Более того, в рамках шестого республиканского конкурса пройдут еще соревнования формата Inclusive Skills для наших учащихся и молодых рабочих с особыми потребностями. Кроме того, в рамках республиканского чемпионата пройдет открытый чемпионат профессионального мастерства стран – партнеров ЕАЭС. То есть у нас будет представлена молодежь как стран ЕАЭС, имеющая соответствующие компетенции, так и другие наши партнерские страны. Это будет масштабный праздник. Открытие мы предполагаем на «Чижовка-Арене», закрытие церемонии тоже. Поэтому мы ждем всех. И самое главное – на площадках действительно можно будет в реальном режиме посмотреть, как творят наши будущие рабочие и специалисты. Как рождается, например, мебель, какие искусные будущие столяры, плотники, машиностроители, то есть ремонт автомобилей. В общем, 55 компетенций.