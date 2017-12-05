Не профессия, а призвание: Международный День волонтера отмечают в Беларуси

Новости Беларуси. У героев нашего следующего сюжета сегодня профессиональный праздник – международный День волонтера. Хотя это скорее не профессия, а призвание – от чистого сердца помогать людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси действует несколько организаций такой добровольной помощи. А работа волонтеров совершенно разнообразна: от помощников-переводчиков до тех, кто ухаживает за пациентами детских хосписов.

На пороге праздника. Это Рома и Кирилл. Вторник для ребят – день особенный. Для них, и еще двоих подопечных детского хосписа, приготовили мастер-класс. Студенты из БНТУ учат детей делать чудо – своими руками.

Софья Сытько, волонтёр:

Важно для детей приехать сюда. Им это уже интересно. Разнообразить свою жизнь. Что-то помастерить. А с другой стороны, они тоже помогают хоспису.

У такой работы – благая миссия. Поделки детей выставят на «Млыне». Одна фигурка – за пожертвование. Так детский хоспис в прошлом году, а акция уже традиционная, собрал две тысячи рублей. Деньги пошли на паллиативную помощь.

Валерия, подопечный Белорусского детского хосписа:

Сначала я должна быть здоровой. Максимально, насколько это возможно. Я хочу собственную семью. Я хочу найти работу. Детей.

А у этого парня тоже доброе сердце. В волонтерском отряде с таким названием он уже год. Его личный вклад с благую миссию оценила страна.

Артем Чертков внес яркие краски в жизнь воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения Минского района.

Артем Чертков, волонтёр:

Мы организовали фотосессию и распечатали и раздали детям их фотографии. Очень приятно дарить детям улыбку, видеть в их глазах радость и удивление, когда ты даришь им какие-то подарки.

Точное количество волонтеров в Беларуси неизвестно. Но ясно одно: с каждым годом их становится больше. Причем, в нашей стране это молодые люди. В отличие от Европы, где волонтер – это человек пожилой.

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:

Ко мне обратилась женщина и со смущением рассказывала о том, что она 6 дней ходит по скверу, и там от голода умирает собака, и никто не помогает. А я спросила: «А вы чем помогли?» А она отвечает: «А чем я могу помочь?». Волонтеры – это люди, которые не проходят мимо. Это как вздох, как открытая форточка, какой-то ветер. Это первое, для чего должны быть в нашем обществе волонтеры.