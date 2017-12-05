Репортаж СТВ: как и зачем в Минской области возрождают дома быта?

Новости Беларуси. В Минской области возрождают сеть комплексных приемных пунктов. Так называемые «дома быта» – наследие советского времени, необходимый элемент инфраструктуры населенного пункта.

После развала Советского союза многие из них постигла оптимизация. Однако ситуация стала исправляться благодаря государственной программе развития села, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.