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Репортаж СТВ: как и зачем в Минской области возрождают дома быта?

05 декабря 2017 14:52
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Новости Беларуси. В Минской области возрождают сеть комплексных приемных пунктов. Так называемые «дома быта» – наследие советского времени, необходимый элемент инфраструктуры населенного пункта.

Репортаж СТВ: как и зачем в Минской области возрождают дома быта? -1

После развала Советского союза многие из них постигла оптимизация. Однако ситуация стала исправляться благодаря государственной программе развития села, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Репортаж СТВ: как и зачем в Минской области возрождают дома быта? -4

Репортаж СТВ: как и зачем в Минской области возрождают дома быта? -6

Репортаж СТВ: как и зачем в Минской области возрождают дома быта? -8

Репортаж СТВ: как и зачем в Минской области возрождают дома быта? -10

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура

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