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Не придется больше нервничать: Семен Шапиро провел прием граждан

18 января 2017 15:32
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Новости Беларуси. Семен Шапиро провел очередной прием граждан в Миноблисполкоме.

10 человек обратились за помощью к губернатору.

В основном – с земельными спорами и жалобами на неудовлетворительное состояние жилья. Один из предпринимателей из-за бумажной волокиты так и не получил ожидаемый земельный участок для строительства объекта придорожного сервиса.

А жительница деревни Тарасово не имеет подъездной дороги к своему дому. Выход из ситуации хозяйка нашла вместе с руководством райисполкома, однако местный сельсовет против, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Губернатор поручил решить проблему в течение месяца.

Алена Жидович, жительница деревни Тарасово Минского района:
В облисполкоме председатель вынес положительное решение нашего вопроса. Я думаю, что все будет хорошо, не придется больше нервничать и идти куда-то, обращаться еще. В общей сложности проблема не стоит выеденного яйца, это все должно было решиться на уровне сельсовета.

# общество # Мингорисполком # Алена Жидович

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