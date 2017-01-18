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На полигоне под Борисовом прошли занятия с гранатометными расчетами

18 января 2017 13:25
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Новости Беларуси. Новоиспеченные солдаты провели свои первые стрельбы. Комплексные занятия с гранатометными расчетами завершились на полигоне под Борисовом.

Опытные бойцы и новобранцы изучили правила стрельбы, подготовки оружия к бою, выверки прицелов и ведения огня из нескольких положений по различным целям.  Условную бронетехнику уничтожали на дальности до 300 метров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Евгений Лавшук, заместитель командира 339-го отдельного гвардейского механизированного батальона:
Гранатометом поражаются важные и опасные цели. Это танки, бронетехника. Гранатометчик сам является опасной целью, поэтому он должен уметь не только стрелять, а готовить свою позицию, правильно маскироваться, потому что его тоже будут в первую очередь поражать.

Все молодые гранатометчики с задачей справились на «хорошо» и «отлично». Следующий этап подготовки – выполнение огневых задач в составе подразделения. 

# общество # Армия Беларуси

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