На полигоне под Борисовом прошли занятия с гранатометными расчетами

Новости Беларуси. Новоиспеченные солдаты провели свои первые стрельбы. Комплексные занятия с гранатометными расчетами завершились на полигоне под Борисовом.

Опытные бойцы и новобранцы изучили правила стрельбы, подготовки оружия к бою, выверки прицелов и ведения огня из нескольких положений по различным целям. Условную бронетехнику уничтожали на дальности до 300 метров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Евгений Лавшук, заместитель командира 339-го отдельного гвардейского механизированного батальона:

Гранатометом поражаются важные и опасные цели. Это танки, бронетехника. Гранатометчик сам является опасной целью, поэтому он должен уметь не только стрелять, а готовить свою позицию, правильно маскироваться, потому что его тоже будут в первую очередь поражать.

Все молодые гранатометчики с задачей справились на «хорошо» и «отлично». Следующий этап подготовки – выполнение огневых задач в составе подразделения.