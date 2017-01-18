980 тысяч детей приняли участие в мероприятиях акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Тепло и внимание – каждому ребенку. Более восьми тысяч мероприятий прошло за время нынешней акции «Наши дети». 18 января в Минске подвели итоги благотворительного марафона. На протяжении целого месяца ребят поздравляли с Новым годом и Рождеством.

Добрую традицию поддержали чиновники, бизнесмены, банкиры, спортсмены. Конечно, в гости приезжали не с пустыми руками. Дарили сладости, игрушки, спортивный инвентарь и технику, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Мы каждый год устанавливаем рекордные цифры по оказании помощи детям. В этом году рекордные цифры – на 1 миллион 800 тысяч деноминированных рублей оказана помощь и 980 тысяч детей, которые были охвачены мероприятиями акции.

Количество неравнодушных людей растет и среди простых граждан. Так, белорусы приобретали для детей игрушки, предметы первой необходимости, переводили деньги на расчетные счета детских учреждений.