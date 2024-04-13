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Что ждать минчанам в Год качества? Узнали у глав администраций 4 районов. Анонс ток-шоу «Большой город»

13 апреля 2024 09:14
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В апреле день рождения отмечают сразу четыре района Минска: Московский, Фрунзенский, Партизанский и Ленинский. Каждый из них вносит существенный вклад в развитие столицы. Как поднять еще выше важные показатели в Год качества?

О достижениях и планах, подарках для жителей столицы рассказали главы администраций районов-именников на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь 14 апреля в 10 утра.

Что ждать минчанам в Год качества? Узнали у глав администраций 4 районов. Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Московскому и Партизанскому – 47, Фрунзенскому и Ленинскому – 73. Как отметить день рождения больше чем на миллион населения столицы. Именно столько жителей объединяют апрельские районы-именинники. Какие цели ставят перед собой главы администраций? И чего ждать партизанцам, ленинцам, фрунзенцам и москвичам?

Что ждать минчанам в Год качества? Узнали у глав администраций 4 районов. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Планируется строительство около 4 миллионов квадратных метров жилья.

Что ждать минчанам в Год качества? Узнали у глав администраций 4 районов. Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Вся та инфраструктура, которая определяет жизнедеятельность человека, для Фрунзенского района – самый главный проект.

Что ждать минчанам в Год качества? Узнали у глав администраций 4 районов. Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Уникальные есть проекты инновационные, которые требуют дальнейшего развития.

Что ждать минчанам в Год качества? Узнали у глав администраций 4 районов. Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Это не только инновационная продукция, не только элементы промышленного производства. Там еще будет наукоемкое производство.

Что ждать минчанам в Год качества? Узнали у глав администраций 4 районов. Анонс ток-шоу «Большой город»-16

От социально-экономических показателей и строительства жилья до любимых всеми зон отдыха и праздничных мероприятий.

Что ждать минчанам в Год качества? Узнали у глав администраций 4 районов. Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Поздравляю с днем рождения ваши районы. Желаю успехов, процветания и ваши, и всем остальным районам Минска!

Узнайте больше о минских районах и их развитии. «Большой город», воскресенье, 10:00.

# Социальная инфраструктура # общество # Екатерина Забенько

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