Что ждать минчанам в Год качества? Узнали у глав администраций 4 районов. Анонс ток-шоу «Большой город»

О достижениях и планах, подарках для жителей столицы рассказали главы администраций районов-именников на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь 14 апреля в 10 утра.

В апреле день рождения отмечают сразу четыре района Минска: Московский, Фрунзенский, Партизанский и Ленинский. Каждый из них вносит существенный вклад в развитие столицы. Как поднять еще выше важные показатели в Год качества?

Московскому и Партизанскому – 47, Фрунзенскому и Ленинскому – 73. Как отметить день рождения больше чем на миллион населения столицы. Именно столько жителей объединяют апрельские районы-именинники. Какие цели ставят перед собой главы администраций? И чего ждать партизанцам, ленинцам, фрунзенцам и москвичам?

Планируется строительство около 4 миллионов квадратных метров жилья.

Вся та инфраструктура, которая определяет жизнедеятельность человека, для Фрунзенского района – самый главный проект.

Уникальные есть проекты инновационные, которые требуют дальнейшего развития.

Это не только инновационная продукция, не только элементы промышленного производства. Там еще будет наукоемкое производство.

От социально-экономических показателей и строительства жилья до любимых всеми зон отдыха и праздничных мероприятий.

Поздравляю с днем рождения ваши районы. Желаю успехов, процветания и ваши, и всем остальным районам Минска!

Узнайте больше о минских районах и их развитии. «Большой город», воскресенье, 10:00.