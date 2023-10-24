Не подворье, а домашний зоопарк. У жителя Витебщины в коллекции более 70 голубей

Новости Беларуси. На чердаке дачного дома витебчанина Сергея Злотникова живет более 70 голубей летных пород. Увлечение пернатыми, как и для героя культовой советской киноленты, стало для мужчины настоящей отдушиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крылатые истории о многолетней дружбе с птицами – в сюжете Александры Ходюковой.

Для пенсионера Сергея Злотникова голуби не только символ мира, но и настоящая отдушина. К воркованию птиц он привык с детства. Дед Александр и отец Аркадий держали почтальонов разных пород. Свою голубятню мужчина обустроил более 25 лет назад на крыше дачного дома в деревне Липовцы. Теперь пернатые воркуют на каждом строении приусадебного участка.

Сергей Злотников:

Какая красота. Таких у меня рябеньких еще не было! Мы приехали из Гомеля сюда жить. Поехал на рынок, купил еще одну голубку. Два голубя – это не голуби. Cкучно, неинтересно. Пошел, еще купил. Пошло и поехало. Теперь вот сколько.

Сергей Аркадьевич коллекционирует птиц летных пород: рябеньких, гривунов, бакинцев и краснодарцев. Полет у всех разный. Одни кружат, другие просто парят в воздухе. «Зрелище неповторимое!», – не устает восхищаться мужчина.

Сергей Злотников:

Вот эта самая моя любимая птица, мне когда-то друг подарил ее, две пары в Гомеле. И вот с тех пор она у меня водится. За лето беру 9-12 малышей. Они очень плохо кормят, но они очень преданные, стать красивая, хвост широкий. Расходы на пернатых немалые. Но Сергей Аркадьевич старается обеспечить птицам качественное содержание. Ежедневно спешит к своим любимцам пернатым с порцией пшеницей, рапса, гороха и кукурузы.

Вот залажу сюда, голубка села, яйца положила. Залазишь, смотришь, яйца у них плодоносные, неплодоносные, чтобы голубь зря не сидел.

Держатся голуби парами. Выкармливают птенцов самец и самка тоже вместе. С подросшим потомством пенсионер иногда выезжает на выставки, а вот на прокат птиц не отдает принципиально.

Александра Ходюкова, корреспондент:

Пернатых друзей в коллекции Сергея Злотникова более 70. Хозяйство хоть и беспокойное, но приносит исключительно неподдельное детское счастье.