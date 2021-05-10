На проспекте Дзержинского в Минске восстановили движение троллейбусов

Новости Беларуси. В Минске на проспекте Дзержинского идут восстановительные работы поврежденной контактной сети троллейбусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске на проспекте Дзержинского идут восстановительные работы поврежденной контактной сети троллейбусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По технической причине произошло замыкание, и сейчас сотрудники «Минсктранса» заменяют участок поврежденного троса на двух пролетах. Троллейбусное сообщение по этой причине на некоторое время было прервано. К этому моменту движение восстановлено.
Я смотрю, что уже движение началось троллейбусов. Поэтому видно, что восстановили уже. Наверное, оборвался трос у троллейбуса, и сейчас его восстанавливают.