На проспекте Дзержинского в Минске восстановили движение троллейбусов

Новости Беларуси. В Минске на проспекте Дзержинского идут восстановительные работы поврежденной контактной сети троллейбусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По технической причине произошло замыкание, и сейчас сотрудники «Минсктранса» заменяют участок поврежденного троса на двух пролетах. Троллейбусное сообщение по этой причине на некоторое время было прервано. К этому моменту движение восстановлено.