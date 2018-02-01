Не остался в стороне. Жителя Молодечно наградили за спасение пенсионеров, которые чуть не сгорели в собственном доме
Новости Беларуси. В Воложине наградили Сергея Козака, жителя Молодечно, который спас пенсионеров во время пожара на хуторе в деревне Лавский Брод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В собственном доме едва не сгорели хозяева: 82-летний мужчина и его 78-летняя жена. Огонь случайно заметили очевидцы, вызвали спасателей. Пока те добирались на место происшествия, неравнодушные соседи бросились на помощь. Сергей Козак и его родственник вынесли бабушку из горящего дома.
Сергей Козак:
Утром ранним позвонила мне теща и говорит, что в деревне что-то горит. Я с родственником встал и поехал посмотреть, оказалось, возгорание было уже дома. Начала гореть стена, я сразу в дом залетел, смотрю – баллоны подключены, я говорю шурину: «Отключай баллоны!». Залетел в комнату и вытянул бабушку. На тот момент как-то не страшно было.
Дмитрий Косовский, начальник Воложинского районого отдела по чрезвычайным ситуациям:
Даже профессиональные спасатели чувство самоотверженности вырабатывают на протяжении какого-то времени. Очень хорошо, что есть такие граждане, которые не входят в наши ряды, но у них это где-то в крови внутри. И благодаря таким людям мы имеем такой результат.
По сведениям специалистов, причиной пожара, в котором едва не погибли люди, стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Впрочем, такие версии регулярно озвучиваются в сводках чрезвычайных происшествий. Поэтому спасатели с 1 февраля объявили о начале республиканской акции «Безопасность в каждый дом», в ходе которой еще раз напомнили об элементарных правилах безопасного поведения. Особое внимание – одиноким и пожилым. Акция пройдет в четыре этапа и завершится 28 февраля.