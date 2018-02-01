Не остался в стороне. Жителя Молодечно наградили за спасение пенсионеров, которые чуть не сгорели в собственном доме

Новости Беларуси. В Воложине наградили Сергея Козака, жителя Молодечно, который спас пенсионеров во время пожара на хуторе в деревне Лавский Брод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В собственном доме едва не сгорели хозяева: 82-летний мужчина и его 78-летняя жена. Огонь случайно заметили очевидцы, вызвали спасателей. Пока те добирались на место происшествия, неравнодушные соседи бросились на помощь. Сергей Козак и его родственник вынесли бабушку из горящего дома.