Важник о минских парковках: «Вся центральная часть должна быть безальтернативно платной»

Новости Беларуси. О парковках в Минске говорили в программе «Большой город».

Олег Степанюк, ведущий:

Я прочитал такую информацию, что в 2018 году в три раза увеличится количество платных парковок. Как будет развиваться эта система?

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Город планирует довести её до 25 тысяч мест. По-простому говоря, внутри второго кольца. То есть, вся центральная часть должна быть безальтернативно платной.

И это происходит не потому, что город хочет заработать деньги.

Как раз, обратная ситуация. Не стоят того эти деньги, чтобы их таким образом собирать. Не такой масштаб этого. Но главным является – сдержать, поставить экономическую альтернативу: приехать в центр и заплатить за парковку, или поставить автомобиль до того и приехать на общественном транспорте.