Не ниже +30°С по всей стране. В Беларуси 16 июля ожидается настоящая жара

Новости Беларуси. До +35 градусов ожидается 16 июля в Беларуси. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жарче всего будет по Брестской области. На большей части территории страны воздух прогреется не ниже отметки в +30 градусов. Осадков не ожидается. Из-за долгого отсутствия дождей на реках страны наблюдается спад уровней воды с интенсивностью до 8 сантиметров в сутки. Практически все районы на карте Беларуси, за исключением четырех, ввели запреты и ограничения на посещение лесов. Причина – пожароопасная ситуация.