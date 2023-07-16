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Не ниже +30°С по всей стране. В Беларуси 16 июля ожидается настоящая жара

16 июля 2023 08:15
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Новости Беларуси. До +35 градусов ожидается 16 июля в Беларуси. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не ниже +30°С по всей стране. В Беларуси 16 июля ожидается настоящая жара-1

Жарче всего будет по Брестской области. На большей части территории страны воздух прогреется не ниже отметки в +30 градусов. Осадков не ожидается. Из-за долгого отсутствия дождей на реках страны наблюдается спад уровней воды с интенсивностью до 8 сантиметров в сутки. Практически все районы на карте Беларуси, за исключением четырех, ввели запреты и ограничения на посещение лесов. Причина – пожароопасная ситуация.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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