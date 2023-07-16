«Это было шикарно». Участники конкурса исполнителей эстрадной песни на «Славянском базаре» поделились впечатлениями

Новости Беларуси. К событиям на «Славянском базаре в Витебске». По итогам первого дня конкурса исполнителей эстрадной песни представитель Беларуси Самир Елчиев замыкает пятерку сильнейших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах, как и на детском музыкальном испытании, снова гости из Казахстана. Вокалистке Куралай Мейрамбек удалось набрать 69 баллов из 70 возможных. Песенное состязание в Витебске каждый год привлекает повышенное внимание. В 2023 году на сцене Летнего амфитеатра выступают артисты из 15 стран. Сегодня у молодых исполнителей снова ответственный день – второй тур конкурса. По итогам которого и определится победитель. Вокалисты исполнят мировые хиты в сопровождении фонограммы «минус один».

Самир Елчиев, участник XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2023» (Беларусь):

Мне очень сильно понравилось, как меня встретил зал. Это было шикарно. Я получил от них энергию, они получили от меня. Это было очень круто! Семь тысяч зрителей – это вау!