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Лукашенко поздравил белорусских металлургов с их праздником

16 июля 2023 07:46
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Новости Беларуси. Поздравление с профессиональным праздником работникам и ветеранам металлургической отрасли направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она играет одну из ключевых ролей в развитии национальной экономики: формирует прочную основу промышленного комплекса, обеспечивает бесперебойную работу практически всех направлений народного хозяйства, – подчеркнул глава государства.

Лукашенко поздравил белорусских металлургов с их праздником -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В настоящий момент металлурги с достоинством проходят непростой этап преодоления внешних вызовов и предпринимают все, чтобы их продукция пользовалась спросом как внутри страны, так и за ее пределами. В результате производство стали в этом году увеличилось на четверть, а экспорт на треть. Убежден, что и в дальнейшем вы будете трудиться с полной самоотдачей во имя процветания родной Беларуси.

# Белорусская металлургия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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