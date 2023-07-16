Лукашенко поздравил белорусских металлургов с их праздником

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В настоящий момент металлурги с достоинством проходят непростой этап преодоления внешних вызовов и предпринимают все, чтобы их продукция пользовалась спросом как внутри страны, так и за ее пределами. В результате производство стали в этом году увеличилось на четверть, а экспорт на треть. Убежден, что и в дальнейшем вы будете трудиться с полной самоотдачей во имя процветания родной Беларуси.