В Беларуси 16 июля профессиональный праздник отмечают металлурги

Новости Беларуси. Праздник, который объединяет 20 тысяч профессионалов. День металлурга отмечается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля отрасли в общем объеме промышленного производства приближается к 10 %. Большая часть продукции производится в Минской и Гомельской областях. Центром стальных традиций является Жлобин, где расположен Белорусский металлургический завод.

В условиях санкционного давления БМЗ продолжает работать, демонстрируя высокую способность адаптации к возникшим трудностям. За полугодие предприятия холдинга произвели продукции на сумму около 2,8 миллиарда рублей. Удалось нарастить объемы экспорта. Потребителям отгружается на 30 % продукции больше, чем в 2022 году. Продажи в Россию увеличены практически в 2 раза.