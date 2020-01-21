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Их разработки уже можно внедрять в производство. Какие работы представили юные исследователи на конкурсе в Минске

21 января 2020 08:06
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается Неделя науки, которая отмечается в последнее воскресенье января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, в эти дни известные ученые и исследователи стремятся обратить внимание к своим работам. Выступают в учебных заведениях с научно-популярными лекциями. Представляют достижения в разных сферах, причем не только профессионалов, но и молодых ученых.

Их разработки уже можно внедрять в производство. Какие работы представили юные исследователи на конкурсе в Минске-1

Так, в столичном Дворце детей и молодежи стартовал конкурс исследовательских работ. За звание лучших исследователей борются около 600 учеников Минска. На суд жюри представят 400 работ по 18 научным областям.

Их разработки уже можно внедрять в производство. Какие работы представили юные исследователи на конкурсе в Минске-4

Владислав Леонович, средняя школа № 45:
Сегодня мы выступаем в двух секциях – информатика и физика. Трудились мы примерно два месяца. На это ушло примерно 700 рублей общего бюджета. В итоге мы получили высокотехнологичный станок, который может быть использован в промышленном производстве. Выполняет лазерную гравировку и маркировку на определенной поверхности.

Их разработки уже можно внедрять в производство. Какие работы представили юные исследователи на конкурсе в Минске-7

Алена Воронина, учащаяся лицея № 1:
Мы сконструировали фотобатарею, которая является альтернативой уже существующим на основе кремния.

Бороться за звания лучших юные исследователи будут в течение пяти дней. Победители представят столицу в суперфинале.

Их разработки уже можно внедрять в производство. Какие работы представили юные исследователи на конкурсе в Минске-10

Их разработки уже можно внедрять в производство. Какие работы представили юные исследователи на конкурсе в Минске-12

# Образование в Беларуси # общество # Владислав Леонович # Алена Воронина # Фотофакт

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