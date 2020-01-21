Их разработки уже можно внедрять в производство. Какие работы представили юные исследователи на конкурсе в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается Неделя науки, которая отмечается в последнее воскресенье января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, в эти дни известные ученые и исследователи стремятся обратить внимание к своим работам. Выступают в учебных заведениях с научно-популярными лекциями. Представляют достижения в разных сферах, причем не только профессионалов, но и молодых ученых.

Так, в столичном Дворце детей и молодежи стартовал конкурс исследовательских работ. За звание лучших исследователей борются около 600 учеников Минска. На суд жюри представят 400 работ по 18 научным областям.

Владислав Леонович, средняя школа № 45:

Сегодня мы выступаем в двух секциях – информатика и физика. Трудились мы примерно два месяца. На это ушло примерно 700 рублей общего бюджета. В итоге мы получили высокотехнологичный станок, который может быть использован в промышленном производстве. Выполняет лазерную гравировку и маркировку на определенной поверхности.