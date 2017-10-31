Не надо будет ехать по ямкам: как ремонтируют дороги местного значения в Брестской области

Новости Беларуси. Крупные магистрали Беларуси уже давно стали брендом, чего не скажешь о дорогах местного значения. Треть из них нуждается в ремонте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На это не раз обращал внимание и глава государства. В итоге поставлена задача: привести трассы в порядок уже в ближайшие годы. Активные работы начались по всей стране. Что сделано сегодня в этом направлении в брестском регионе?

Погода впервые за несколько дней ветреная, но сухая. А значит, время делать дороги. Моментом пользуются по полной, поэтому смесь с завода на объект льется рекой, а технику не глушат до темноты. Эта дорога местного значения связывает 2 района, и еще не так давно она была для водителей головной болью.

Виктор Василевский, житель Бреста:

Четыре года машина у меня. Может, и меняли, но еще тогда – когда-то. Не знаю, сколько он лежал тут. Так была не очень дорога. Сейчас уже получше, конечно.

Эффект – налицо, а неудобства – временные, поэтому автомобилисты спокойны. Интенсивность движения здесь одна из самых высоких в районе. За текущий ремонт дорожники взялись в начале октября. И уже успели «закатать» 70% плана в 4,5 километра.

Максим Муравский, мастер Высоковского дорожного ремонтно-строительного управления:

Параметры ее сохраняются. Просто будет обновлено верхнее покрытие. Все дефекты, которые на данной дороге присутствовали, устраняются, также согласно проекту. Будет приятно по ней ездить.

В том числе и потому, что технологии ремонта шагнули далеко вперед. С помощью этого асфальтоукладчика можно, что называется, «считывать» поверхность дороги, по пути убирая даже самые незаметные бугры и кочки. Навести идеальный порядок на всех местных дорогах – задача не из простых. Объемы – более чем внушительные.

Михаил Семенюк, главный инженер РУП «Брестоблдорстрой»:

Из приоритетов было – это подъезды к агрогородкам, соединение между агрогородками и сельскими населенными пунктами.

И в каждом из них – свои особенности.

Петр Бутрим, СТВ:

Эта дорога была построена в 50-е годы, когда проводили мелиорацию, и представляла собой дамбу. Чтобы провести капитальный ремонт на 2 километрах, рабочим пришлось достать из-под дорожного полотна больше 25 тысяч кубометров торфа.

И все это буквально за 3 недели по-настоящему активной работы.

Александр Бурштын, начальник филиала дорожного ремонтно-строительного управления:

Вывезли сюда только одного грунта 42 тысячи тонн. Приходилось работать 10-часовой рабочий день, 7 дней в неделю.

Зато потоки машин запустят по обновленной артерии уже к концу декабря. У жителей окрестных деревень начались приятные недели ожидания.

Наталья Бегеза, житель деревни Орехово:

Очень приятно, что уже будет возможность проехать по хорошей дороге, по хорошей трассе. Что не надо будет трястись и ехать по ямкам, которые у нас были до этого.