Это безопасность наших детей и нас самих: акция ГАИ «Безопасные каникулы»

Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минщины проводит специальную акцию во время осенних каникул. Ее цель – профилактика ДТП с участием детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Им напомнят: дорога – не место для игр, а фликер – не игрушка, а необходимый элемент безопасности.

Взрослые должны помнить о том, что малолетних пассажиров нужно перевозить только в специальных креслах, а при движении около учреждений образования и на пешеходных переходах быть максимально внимательными.