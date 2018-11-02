«Не каждый член жюри знает, как задача правильно решается». В Гродно прошёл турнир юных математиков

Новости Беларуси. Настоящие математические бои развернулись в Гродно. Десятки одаренных школьников демонстрируют мастерство владения точными науками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники, разделившись на команды, решают задачи, как говорят, со звездочкой. Уровень заданий даже выше олимпиадного. От учеников ждут не только знаний, но и творческого подхода. Пригодятся навыки ораторского мастерства, ведь надо убедить жюри в верности решения, а также отстоять свою позицию перед командой-оппонентом.

Артем Зданович, учащийся гродненской гимназии № 1 имени Е.Ф. Карского:

Я решил несколько задач и очень много знаний получил новых. Разобрался во всех темах, в которых мне надо было разобраться. Надеюсь, что получится добиться успеха на республиканской олимпиаде.