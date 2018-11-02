«Не каждый член жюри знает, как задача правильно решается». В Гродно прошёл турнир юных математиков

Новости Беларуси. Настоящие математические бои развернулись в Гродно. Десятки одаренных школьников демонстрируют мастерство владения точными науками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Настоящие математические бои развернулись в Гродно. Десятки одаренных школьников демонстрируют мастерство владения точными науками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники, разделившись на команды, решают задачи, как говорят, со звездочкой. Уровень заданий даже выше олимпиадного. От учеников ждут не только знаний, но и творческого подхода. Пригодятся навыки ораторского мастерства, ведь надо убедить жюри в верности решения, а также отстоять свою позицию перед командой-оппонентом.
Артем Зданович, учащийся гродненской гимназии № 1 имени Е.Ф. Карского:
Я решил несколько задач и очень много знаний получил новых. Разобрался во всех темах, в которых мне надо было разобраться. Надеюсь, что получится добиться успеха на республиканской олимпиаде.
Татьяна Довгун, проректор Гродненского областного института развития образования:
Здесь особенные задания – задания исследовательского характера. Здесь надо уметь рассуждать, находить оригинальные способы решения, уметь их доказывать. Даже не каждый член жюри знает, как эта задача правильно решается.
В таком оригинальном формате математический турнир проходит впервые. Чемпионы представят регион на национальном уровне.