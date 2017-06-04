«Студент и шпаргалка – это братья-близнецы»: какие «шпоры» были и есть и насколько они эффективны

Новости Беларуси. На неделе началась горячая пора у тех, кто проходит испытания. Четвероклассники пробуют свои силы при поступлении в гимназии, ученики старших классов сдают выпускные экзамены, а у студентов началась летняя сессия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы на неделе решили проследить эволюцию главных помощников школьников и студентов. Шпаргалки: как они изменялись вместе с нами и технологиями? Как там было у Шурика: «профессор, конечно, лопух, но билет при нем». Программа «Неделя» ни в коем случае не призывает использовать шпаргалки и прочие способы списывания на экзаменах. Данный материал носит лишь развлекательный характер. Все, что вы увидите и услышите, пускать в ход не стоит, только если на свой страх и риск. И помните: лучше думать головой, чем играть с судьбой… и преподавателем. Я на тебе как на войне – обязательная мысль каждого студента во время сессии. Сдают ее по-разному: можно просто выучить, можно призвать высшие силы. Но если уж это война, то на ней все способы хороши. Через тернии к звездам готов идти любой студент, лишь бы сдать экзамен. И тогда настает время шпаргалки. Они бывают совершенно разные: это и еще дедовские «бомбы», конечно же, знаменитая «гармошка», особо отчаянные приносят с собой на экзамен конспекты. Но все это классика, хоть и вневременная. В эти дни стремящиеся к знаниям все чаще используют умные часы, нанонаушики и, конечно же, любимец Бога хитрости Локи и студентов – мобильный телефон. Причем их должно быть обязательно два: один отдается экзаменатору, а второй используется по прямому назначению. Без пяти минут шпионские гаджеты стали использовать всего несколько лет назад. Вот, к примеру главное завоевание так обожаемых в нулевых технологий с приставкой «нано-» – нанонаушник.

Его не заметит даже сокол, не говоря уже о преподавателе. Весь интернет завален предложениями – покупка, аренда. Мы тоже решили позвонить и заручиться технологией XXI века – не получилось. Полчаса звонков и… Несколько позже один из студентов, уже выпускник БГУ, а значит срывать покровы можно, рассказал что, к чему и как.

Валентин Кирик, выпускник Белорусского государственного университета:

Его сначала нужно взять в аренду, найти точку, где его можно взять. Потому что когда обычно экзамены и сессии, очередь была за месяц. Нужно сказать, на какое время нужен будет наушник. Как балансировать над пропастью во лжи, рассказал нам и айтишник Илья Лесун. Бумагу в техническом университете ради шпор давно не марают. Достаточно флешки, ноутбука и все готово в лучшем виде.

Илья Лесун, выпускник Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Есть такая штука в любой операционной системе, как подключение к удаленному компьютеру, то есть мы берем и через Интернет подключаемся к любому компьютеру. Я подготовлю точно таким же, как и компьютер в аудитории. Поменяю, например, заставку. Найду точно такую же и поставлю у себя. Такие же ярлыки, программы. Нужно это для того, чтобы все заготовочки, которые есть у тебя на компьютере, использовать на экзамене. И преподаватель за счет того, что точно такой же экран, не отличает, что у тебя находится. В общем, знание IT и никакого мошенничества. Однако техника может и подвести – некоторые преподаватели «глушат» наушники. Да и героем знаменитой мизансцены стать можно на раз-два. Поэтому мы обращаемся к тому, что называется «классика». Обычные «бумажные шпоры» без проблем продаются во всех социальных сетях. И пользуются ими даже школьники: стопка в кармане пиджака приятно греет сердце, даже если использовать их не планируешь. Но есть еще одна условность.

Никита Гегеня, учащийся средней школы № 108 Минска:

На самом деле тут идет жесточайшая борьба за места, особенно на последней консультации, когда решают, кто где сидит. Самые вакантные места для списывания – это, конечно, первый ряд, вторая, третья и четвертая парты. По крайней мере у нас в школе. Потому что на первую парту садятся обычно те люди, которые не списывают. А вот за ними уже те, кому хочется списать. Списывание – это, можно сказать, целая культура, которая живет по принципу «не знаешь – не берись». «Спалиться на экзамене» – это и боль, и слезы для любого учащегося. Но иногда выручает и знаменитая «смекалка». Валентин Кирик, выпускник Белорусского государственного университета:

Преподаватель срывается, встает, бежит ко мне. Я в это время беру и всю гарнитуру пытаюсь засунуть как можно глубже под рубашку, чтобы не было видно. Имитирую, как будто мне плохо, задыхаюсь. Она подходит, спрашивает, что случилось, успокаивает. Потом она ушла, села. Я понял, что бесполезно списать. Хитрый, ловкий, смелый – три главных прилагательных для того, кто решил переметнуться на темную сторону учебного процесса. Правда всевидящее око преподавателя в 9 из 10 случаев все же настигает списывающего.

Галина Синило, кандидат филологических наук, профессор кафедры культурологии Белорусского государственного университета:

Студент и шпаргалка – это такие братья-близнецы. Девочки как всегда под юбочки что-то, прикрепить даже к телу. Был комический случай, когда все было обмотано, обклеены ноги. Пришлось скотч этот ножницами разрезать. Я ждала, пока человек избавится от своих шпаргалок.