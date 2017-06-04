«Если не знать, то вкусно»: сможет ли Беларусь стать крупнейшим поставщиком улиток в Европе и как их правильно готовить
Новости Беларуси. Многие ученые склонны объяснять катаклизмы глобальным потеплением. Хотя Президента США этот процесс, похоже, не волнует. Дональд Трамп на неделе публично объявил о выходе страны из Парижского соглашения, которое подписали 190 стран и Беларусь в том числе для борьбы с повышением температуры на планете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А вот кому глобальное потепление не на руку, так это улиткам. Эти моллюски не переносят жару и любят влажную погоду. В общем, нынешний май в Беларуси их явно порадовал, а потому развелось их у нас в несметном количестве. И вообще Беларусь может стать крупнейшим поставщиком улиток в Европе. Только за последние пять лет наша страна заработала на экспорте этого деликатеса около четырех млн евро.
Кот Мажор своей любви к ползучим соседям не скрывает. Правда, дружба – дружбой, а обед – по расписанию. Мажор не прочь полакомиться и вареным моллюском. С таким звучным именем в еде он уж точно разбирается.
Анжелика Костюкевич, хозяйка агроусадьбы:
За ними никакого ухода не нужно. Трава растет, они ее кушают. Живут в естественных условиях. Идешь и собираешь чистый экологический продукт. Если закрыть их, то кормят специальным комбикормом.
Вкусовые предпочтения своих рогатых подопечных хозяйка агроусадьбы в Городокском районе знает прекрасно. Как и то, что моллюски – это главная фишка ее туристического бизнеса. Драники с начинкой, шашлыки, суп, пельмени и еще порядка 15 блюд Анжелика Костюкевич готовит из мяса обычной виноградной улитки. Экзотика на отдыхе привлекает десятки иностранцев.
Анжелика Костюкевич, хозяйка агроусадьбы:
Сейчас улитки больше начали пользоваться спросом. Конечно, народ стал проявлять большой интерес к ним. И много кто спрашивает рецептик. Просто люди не знают, как их готовить. С переводчиком у меня на усадьбе были гости. Француз сказал: «Отлично, вкусно».
О бизнесе на дарах природы 14 лет назад задумались владельцы фирмы в Гродно. Посчитали и решили: улитка стоит выделки. Сегодня это предприятие – единственное в Беларуси занимается производством замороженного деликатеса в промышленных масштабах.
Обеспечивает внутренний рынок, экспортирует продукт в Россию, Францию, Италию, Испанию.
Антон Зазерский, начальник отдела заготовки перерабатывающей фирмы:
У нас есть заготовители штатные. Закупают они в деревнях, селах и свозят нам уже на базу собственным транспортом либо мы помогаем. В этом году цена закупки улитки у населения была 33 копейки. Туда входил еще подоходный налог, что составляло 38 копеек.
Четыре миллиона евро – именно столько за последние пять лет заработала наша страна на экспорте улиток. По оценкам специалистов, Беларусь вполне может стать крупнейшим поставщиком моллюсков в Европе. И это при том, что в наших широтах они прижились случайно. Вид был завезен в XVI веке как украшение для парков и садов.
Татьяна Копысова, старший преподаватель факультета биологии и экологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Живет он и размножается замечательно. И та выборка, которую делает фирма, то количество, которое заготавливает, на популяцию совершенно не влияет. Тем более выбирается она не вся, а определенных размеров, довольно взрослая, уже достигшая половой зрелости улитка.
Поддавшись улиточному мейнстриму, мы тоже отправились на своего рода «тихую охоту». Это сродни поиска грибов: смотреть надо в оба. Гурманы уверяют в невероятном вкусе эскарго. А где его приготовят, как не в лучшем ресторане города?
Александр Тарасевич, шеф-повар ресторана:
Можем приготовить улиток, но это займет очень много времени. Для этого нам понадобится не менее 10 дней. Их сначала в течении 7 дней нужно продержать дома в какой-нибудь посуде и подпитывать минеральной водой, чтобы их организм очистился от всего того, что употребляли за это время.
Неделю ждать, конечно, долго. На помощь пришли все те же замороженные моллюски. Согласно надписи, «по-бургундски». Попробуем их приготовить вместе с шеф-поваром Александром Тарасевичем.
Александр Тарасевич, шеф-повар ресторана:
Из улитки употребляется не все. Даже заметно по ракушке, темного цвета – это все идет у улитки кишечник. Его не едят, выбрасывают. Ножку можно есть. От темной части до основания улитки. Это в первую очередь афродизиак. Богата улитка белком. Кто на диете, занимается спортом, может употреблять в неограниченном количестве.
Замороженный продукт неприхотлив в приготовлении. На несколько минут в духовку, затем выкладываем в тарелку. Последний штрих – красивая подача. И вот, эскарго готово отправиться в зал для посетителей.
Есть золотое правило: журналист обязан прочувствовать свой репортаж. Вот и сегодня без дегустации не обойтись. Улитки принято подавать с белым сухим вином. Но мы на работе. Поэтому пробуем просто так. Если не знать, что это улитка, то очень вкусно.
Впрочем, польза не только для организма, но и для кожи. В индустрии красоты давно используют переработанную улиточную слизь. Природному эликсиру молодости клиенты доверяют.
Мария Синчугова, клиент косметического кабинета:
Чувствуется легкое ощущение кожи лица. Приятно. Надеюсь, что выйду с эффектом.
Конечно, польза будет. Улиточную слизь добавляют в маски и кремы. Но и химии там немало. Косметолог из Витебска Ольга Мазилова признается: больше доверяет живым улиткам. Увы, с огорода на лицо клиентам их не посадишь – санитарные нормы. Хотя, уверена, процедура имела бы хороший спрос.
Ольга Мазилова, косметолог:
Если улитку посадить на кожу лица, она еще дает лифтинговый эффект, потому что идет микромассаж тканей. Она прорабатывает абсолютно всю область, руками так проработать нельзя. В нашем законодательстве не предусмотрена эта процедура, потому что улитки должны продаваться в аптеке, то есть стерильно.
Белорусские леса усыпаны красивыми ракушками, но ниши для улиточного бизнеса пустуют. И пусть моллюск в нашей стране имеет прописку уже пять веков, его почему-то продолжают считать экзотикой. Возможно, настало время рушить стереотипы.