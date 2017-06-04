«Если не знать, то вкусно»: сможет ли Беларусь стать крупнейшим поставщиком улиток в Европе и как их правильно готовить

Новости Беларуси. Многие ученые склонны объяснять катаклизмы глобальным потеплением. Хотя Президента США этот процесс, похоже, не волнует. Дональд Трамп на неделе публично объявил о выходе страны из Парижского соглашения, которое подписали 190 стран и Беларусь в том числе для борьбы с повышением температуры на планете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вот кому глобальное потепление не на руку, так это улиткам. Эти моллюски не переносят жару и любят влажную погоду. В общем, нынешний май в Беларуси их явно порадовал, а потому развелось их у нас в несметном количестве. И вообще Беларусь может стать крупнейшим поставщиком улиток в Европе. Только за последние пять лет наша страна заработала на экспорте этого деликатеса около четырех млн евро. Кот Мажор своей любви к ползучим соседям не скрывает. Правда, дружба – дружбой, а обед – по расписанию. Мажор не прочь полакомиться и вареным моллюском. С таким звучным именем в еде он уж точно разбирается.

Анжелика Костюкевич, хозяйка агроусадьбы:

За ними никакого ухода не нужно. Трава растет, они ее кушают. Живут в естественных условиях. Идешь и собираешь чистый экологический продукт. Если закрыть их, то кормят специальным комбикормом. Вкусовые предпочтения своих рогатых подопечных хозяйка агроусадьбы в Городокском районе знает прекрасно. Как и то, что моллюски – это главная фишка ее туристического бизнеса. Драники с начинкой, шашлыки, суп, пельмени и еще порядка 15 блюд Анжелика Костюкевич готовит из мяса обычной виноградной улитки. Экзотика на отдыхе привлекает десятки иностранцев. Анжелика Костюкевич, хозяйка агроусадьбы:

Сейчас улитки больше начали пользоваться спросом. Конечно, народ стал проявлять большой интерес к ним. И много кто спрашивает рецептик. Просто люди не знают, как их готовить. С переводчиком у меня на усадьбе были гости. Француз сказал: «Отлично, вкусно». О бизнесе на дарах природы 14 лет назад задумались владельцы фирмы в Гродно. Посчитали и решили: улитка стоит выделки. Сегодня это предприятие – единственное в Беларуси занимается производством замороженного деликатеса в промышленных масштабах.

Обеспечивает внутренний рынок, экспортирует продукт в Россию, Францию, Италию, Испанию.

Антон Зазерский, начальник отдела заготовки перерабатывающей фирмы:

У нас есть заготовители штатные. Закупают они в деревнях, селах и свозят нам уже на базу собственным транспортом либо мы помогаем. В этом году цена закупки улитки у населения была 33 копейки. Туда входил еще подоходный налог, что составляло 38 копеек. Четыре миллиона евро – именно столько за последние пять лет заработала наша страна на экспорте улиток. По оценкам специалистов, Беларусь вполне может стать крупнейшим поставщиком моллюсков в Европе. И это при том, что в наших широтах они прижились случайно. Вид был завезен в XVI веке как украшение для парков и садов.

Татьяна Копысова, старший преподаватель факультета биологии и экологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Живет он и размножается замечательно. И та выборка, которую делает фирма, то количество, которое заготавливает, на популяцию совершенно не влияет. Тем более выбирается она не вся, а определенных размеров, довольно взрослая, уже достигшая половой зрелости улитка. Поддавшись улиточному мейнстриму, мы тоже отправились на своего рода «тихую охоту». Это сродни поиска грибов: смотреть надо в оба. Гурманы уверяют в невероятном вкусе эскарго. А где его приготовят, как не в лучшем ресторане города?

Александр Тарасевич, шеф-повар ресторана:

Можем приготовить улиток, но это займет очень много времени. Для этого нам понадобится не менее 10 дней. Их сначала в течении 7 дней нужно продержать дома в какой-нибудь посуде и подпитывать минеральной водой, чтобы их организм очистился от всего того, что употребляли за это время. Неделю ждать, конечно, долго. На помощь пришли все те же замороженные моллюски. Согласно надписи, «по-бургундски». Попробуем их приготовить вместе с шеф-поваром Александром Тарасевичем. Александр Тарасевич, шеф-повар ресторана:

Из улитки употребляется не все. Даже заметно по ракушке, темного цвета – это все идет у улитки кишечник. Его не едят, выбрасывают. Ножку можно есть. От темной части до основания улитки. Это в первую очередь афродизиак. Богата улитка белком. Кто на диете, занимается спортом, может употреблять в неограниченном количестве. Замороженный продукт неприхотлив в приготовлении. На несколько минут в духовку, затем выкладываем в тарелку. Последний штрих – красивая подача. И вот, эскарго готово отправиться в зал для посетителей. Есть золотое правило: журналист обязан прочувствовать свой репортаж. Вот и сегодня без дегустации не обойтись. Улитки принято подавать с белым сухим вином. Но мы на работе. Поэтому пробуем просто так. Если не знать, что это улитка, то очень вкусно. Впрочем, польза не только для организма, но и для кожи. В индустрии красоты давно используют переработанную улиточную слизь. Природному эликсиру молодости клиенты доверяют. Мария Синчугова, клиент косметического кабинета:

Чувствуется легкое ощущение кожи лица. Приятно. Надеюсь, что выйду с эффектом. Конечно, польза будет. Улиточную слизь добавляют в маски и кремы. Но и химии там немало. Косметолог из Витебска Ольга Мазилова признается: больше доверяет живым улиткам. Увы, с огорода на лицо клиентам их не посадишь – санитарные нормы. Хотя, уверена, процедура имела бы хороший спрос.