Шпаковский о карантине: «Ограничить базовые права людей на перемещение свободное. Беларусь этим путём не пошла»

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Было два пути, которые, на мой взгляд, можно было выбрать для Беларуси.

Первый – путь, по которому пошли некоторые соседние страны. Это когда болеют несколько тысяч, а страдает всё остальное население. С чем это связано, на мой взгляд? Это связано, в первую очередь, с тем, что их политические круги, политикоформирующие, опасались, что в случае экспоненциального роста эпидемии заболевших медицина просто-напросто не справится с их наплывом.

Поэтому было решено ограничить базовые права людей – право на перемещение свободное, право погулять в парке, право выйти со своими детьми. Беларусь этим путём не пошла. Многие наш путь называют рискованным. Но я бы сказал, что наш путь обоснован. И мы в этой ситуации основные свои надежды возложили на врачей – на силу нашей системы здравоохранения, то, что они справятся с этим наплывом заболевших. Здесь вот очень важно, чтобы этим врачам помогли. Кто? Государство и общество. Самоорганизация и ответственность.

Где брать точную информацию о ситуации c коронавирусом в Беларуси и мире? Что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию? Смотрите 15 апреля в 20.30 на СТВ.