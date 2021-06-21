Не должна загромождать детские площадки. Вот как ЖКХ решает вопрос мест для парковки

Автомобилистов на дороге становится все больше. И если к пробкам минчане уже привыкли, то к поиску парковочных мест во дворах жилых домов – нет, и есть масса вопросов. Как организовать парковку правильно и куда можно ставить свою «ласточку»?

Иван Яцкевич, старший инспектор ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД:

К сожалению, старые застройки жилых кварталов не предусматривают наличие необходимого количества парковочных мест. В таком случае рекомендуем использовать ближайшие паркинги, охраняемые стоянки и иную прилегающую территорию.

Никита Михеев, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Партизанского района:

Стоянка автотранспорта на внутридворовой территории должна осуществляться на специально отведенном месте. На зеленой зоне категорически запрещено ставить автотранспорт.

Организовать место для стоянки авто можно. Автомобиль необходимо располагать так, чтобы он не создавал препятствий для движения другого транспорта. Часто соседи ссорятся между собой из-за якобы своего участка для парковки. Претендовать на какое-либо место имеют право все граждане, которые проживают в жилом доме. Никита Михеев:

Внутридворовая территория предназначена для обслуживания жилого дома, то есть ей могут пользоваться все граждане, которые проживают в том или ином доме. Конкретно закрепить ту или иную парковку за определенным гражданином, даже если он внес свой вклад для обустройства дополнительного парковочного места, нельзя.

Свободное место для парковки не всегда найдется в своем же дворе. И оставлять машину где попало, прижимая другие авто, нельзя. За нарушение правил парковки придется заплатить.

Иван Яцкевич:

В случае, если водитель нарушит правила остановки и стоянки транспортного средства, при условии, что нарушение совершено впервые в течение одного года, водитель будет освобожден от административной ответственности с внесением предупреждения. В обратном случае, при повторном нарушении, последует административное взыскание в виде штрафа в размере одной базовой величины. Парковочное решение – это обустройство новых мест во дворе. Казалось бы, все просто. Разработка проекта и согласование. Необходимо, чтобы парковка не загромождала детские площадки, важный пункт – отсутствие деревьев на зеленой зоне.

Никита Михеев:

Да, это возможно. Также оно и за счет граждан делается, по законодательству не запрещено, граждане также могут участвовать в обустройстве дополнительных парковочных мест. Экологические проблемы превыше многого. Зеленая зона возле дома или места для автомобилей? Можно ли оборудовать парковку вместо газона, когда других вариантов совсем нет?