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Жители украинского села устроили протесты у границы с Беларусью

05 февраля 2025 05:59
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Украинцы, проживающие в селе Старое в Ровненской области на западе Украины, устроили митинг. Требование протестующих – отсутствие блокпостов, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Жители украинского села устроили протесты у границы с Беларусью-1

Фото: Pinterest

Граждане Украины недовольны тем, что проверяются транспортные средства, военно-учетные документы у мужчин, населенный пункт обнесен колючей проволокой, выкопаны рвы. Среди требований также  – устранение контрольного поста и разрешение без препятствий  осуществлять сбор дикоросов рядом с государственной границей.

В материале указано, что митингующие приняли решение разойтись после разговора с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины, однако предупредили, что вновь могут организовать блокировку дороги.

# Международная политика

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