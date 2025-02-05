Жители украинского села устроили протесты у границы с Беларусью

Украинцы, проживающие в селе Старое в Ровненской области на западе Украины, устроили митинг. Требование протестующих – отсутствие блокпостов, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Граждане Украины недовольны тем, что проверяются транспортные средства, военно-учетные документы у мужчин, населенный пункт обнесен колючей проволокой, выкопаны рвы. Среди требований также – устранение контрольного поста и разрешение без препятствий осуществлять сбор дикоросов рядом с государственной границей.

В материале указано, что митингующие приняли решение разойтись после разговора с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины, однако предупредили, что вновь могут организовать блокировку дороги.