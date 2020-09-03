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«Не дадим развалить страну». Где и когда в Беларуси пройдут мирные митинги 3 сентября

03 сентября 2020 06:38
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Новости Беларуси. Против вмешательства во внутренние дела страны. Сегодня, 3 сентября, у консульства Литвы в Гродно состоится митинг, на котором белорусы заявят о своей позиции в отношении западных соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А накануне десятки человек собрались у здания посольства Польши в Минске. Белорусы пришли с мегафонами и плакатами, потому что возмущены поведением западного соседа (подробнее здесь).

«Не дадим развалить страну». Где и когда в Беларуси пройдут мирные митинги 3 сентября-1

Ранее не раз официально Минск заявлял, что Польша неприкрыто делает попытки внешнего давления на Беларусь, призывает к нарушению суверенитета и территориальной целостности государства.

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На днях белорусский МИД выразил протест Варшаве в связи с явно не дружелюбными заявлениями польских политиков и должностных лиц. На пикете у посольства люди призывали оставить нашу страну в покое.

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«Не дадим развалить страну». Где и когда в Беларуси пройдут мирные митинги 3 сентября-4

«Не дадим развалить страну». Где и когда в Беларуси пройдут мирные митинги 3 сентября-6

Акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия под общим девизом «Не дадим развалить страну!» в эти дни проходят по всей стране. 3 сентября высказать свое мнение можно в Минске у Дворца культуры и спорта железнодорожников и в Волковыске. Патриотические мероприятия и концерты запланированы в Буда-Кошелево, Дрибине, Калинковичах и Бресте. Неравнодушных к судьбе родины также приглашают присоединиться к авто- и велопробегам. Они пройдут в Дятлово, Ивье, Островце, Наровле, Житковичах.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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