«Не дадим развалить страну». Где и когда в Беларуси пройдут мирные митинги 3 сентября

А накануне десятки человек собрались у здания посольства Польши в Минске. Белорусы пришли с мегафонами и плакатами, потому что возмущены поведением западного соседа (подробнее здесь ).

Новости Беларуси. Против вмешательства во внутренние дела страны. Сегодня, 3 сентября, у консульства Литвы в Гродно состоится митинг, на котором белорусы заявят о своей позиции в отношении западных соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее не раз официально Минск заявлял, что Польша неприкрыто делает попытки внешнего давления на Беларусь, призывает к нарушению суверенитета и территориальной целостности государства.

Владимир Макей: с такой изощрённой подготовкой извне протестных акций мы никогда не сталкивались

На днях белорусский МИД выразил протест Варшаве в связи с явно не дружелюбными заявлениями польских политиков и должностных лиц. На пикете у посольства люди призывали оставить нашу страну в покое.

Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска