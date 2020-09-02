Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы

Новости Беларуси. В Гродно – большое новоселье. Там открыли общежитие для студентов-купаловцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строители выполнили работу с опережением срока почти на полгода. 13-этажное общежитие рассчитано на 1030 мест. Оно стало одним из самых современных и крупнейших в области.

Здесь ушли от советского подхода к студенческим помещениям. Сделали ставку на комфорт проживания. Здание построено по квартирному принципу с тремя комнатами, кухней, санузлом и кладовкой. В каждом таком блоке есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Предусмотрены кабинеты самоподготовки и кружковой работы, медицинский блок, буфет, а во дворе – спортивные площадки.

Вопрос строительства студенческого дома для гродненского университета назрел давно, но стройка все не начиналась. Президент во время визита в Гродно осенью 2018 года дал поручение включить общежитие в республиканскую инвестпрограмму. Благодаря этому студенты встретили начало учебного года с долгожданным новосельем.

Здесь живут у нас ребята с одного факультета, то есть селят факультет на этаж, и ты знаешь всех. Приятно общаться, можно вместе заниматься. В комнатах по два человека, безусловно, это тоже удобно. У каждого есть личное пространство.

Очень понравилось общежитие. Прекрасные комнаты, хорошие кровати. Очень удобные столы. Можно спокойно сидеть, обучаться. Также есть шкаф – можно сложить абсолютно все вещи. Есть просторная кухня, холодильники. В сравнении с прошлым общежитием здесь намного комфортней и уютнее.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Это действительно общежитие современного типа. Очень приятно отметить тот факт, что это общежитие, с учетом еще четырех имеющихся общежитий, почти решит нашу проблему заселения иногородних студентов, проблему проживания иногородних студентов нашего университета.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Следующее направление – модернизация имеющихся общежитий. Обещать, что мы быстро построим еще одно, не буду, но в планах есть действительно – обеспечить наши университеты в потребностях в современных общежитиях на 100 %. Это и возможности экспорта услуг. Опять же, адекватные условия проживания для наших будущих руководителей, будущих работников нашей страны.