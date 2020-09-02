Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы
Новости Беларуси. В Гродно – большое новоселье. Там открыли общежитие для студентов-купаловцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строители выполнили работу с опережением срока почти на полгода.
13-этажное общежитие рассчитано на 1030 мест. Оно стало одним из самых современных и крупнейших в области.
Здесь ушли от советского подхода к студенческим помещениям. Сделали ставку на комфорт проживания. Здание построено по квартирному принципу с тремя комнатами, кухней, санузлом и кладовкой. В каждом таком блоке есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Предусмотрены кабинеты самоподготовки и кружковой работы, медицинский блок, буфет, а во дворе – спортивные площадки.
Вопрос строительства студенческого дома для гродненского университета назрел давно, но стройка все не начиналась. Президент во время визита в Гродно осенью 2018 года дал поручение включить общежитие в республиканскую инвестпрограмму. Благодаря этому студенты встретили начало учебного года с долгожданным новосельем.
Здесь живут у нас ребята с одного факультета, то есть селят факультет на этаж, и ты знаешь всех. Приятно общаться, можно вместе заниматься.
В комнатах по два человека, безусловно, это тоже удобно. У каждого есть личное пространство.
Очень понравилось общежитие. Прекрасные комнаты, хорошие кровати. Очень удобные столы. Можно спокойно сидеть, обучаться. Также есть шкаф – можно сложить абсолютно все вещи. Есть просторная кухня, холодильники.
В сравнении с прошлым общежитием здесь намного комфортней и уютнее.
Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Это действительно общежитие современного типа. Очень приятно отметить тот факт, что это общежитие, с учетом еще четырех имеющихся общежитий, почти решит нашу проблему заселения иногородних студентов, проблему проживания иногородних студентов нашего университета.
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Следующее направление – модернизация имеющихся общежитий. Обещать, что мы быстро построим еще одно, не буду, но в планах есть действительно – обеспечить наши университеты в потребностях в современных общежитиях на 100 %. Это и возможности экспорта услуг. Опять же, адекватные условия проживания для наших будущих руководителей, будущих работников нашей страны.
Такой подарок в виде общежития теперь позволит университету повысить конкурентоспособность среди абитуриентов, в том числе по отношению к приграничным зарубежным вузам.