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Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?

02 сентября 2020 18:59
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Новости Беларуси. Хатынь, Дальва, музей Янки Купалы. Историко-культурные объекты Логойского района находятся под надежным контролем сотрудников районного Департамента охраны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?-1

Эти места ежегодно посещают десятки тысяч человек, в том числе туристов. Кроме экскурсоводов, здесь работают и представители мобильного подразделения. Логойский департамент – один из самых современных в области. Он оснащен специальным пультом, куда поступают сигналы со всех охранных объектов. Их около 300.

Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?-4

Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?-6

Павел Тарлецкий, начальник Логойского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:
Департамент охраны всегда славился качеством планирования своих обязанностей, услуг. И всегда нам говорят только спасибо. Никогда не было каких-то слов негатива, высказанных в наш адрес. Здесь работают одни профессионалы. Команда – больше 140 человек на сегодня – это как аттестованный состав, так и гражданский состав. Все наравне выполняют свои обязанности – как гражданские, так и сотрудники милиции. И когда приезжают иностранцы на данные культурные объекты, всегда встречает их сотрудник Департамента охраны – с улыбкой, красивый, бодрый. И всегда приятно слышать слова благодарности от иностранцев.

Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?-9

Логойский Департамент охраны получил новое здание только в 2020 году. Кроме современной техники, здесь появилась и площадка для дрессировки служебных собак.

Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?-12

Четвероногих используют для поиска и задержания преступников по горячим следам.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Павел Тарлецкий # Фотофакт

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