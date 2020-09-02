Места, которые посещают десятки тысяч туристов. Как охраняют историко-культурные объекты Логойского района?

Эти места ежегодно посещают десятки тысяч человек, в том числе туристов. Кроме экскурсоводов, здесь работают и представители мобильного подразделения. Логойский департамент – один из самых современных в области. Он оснащен специальным пультом, куда поступают сигналы со всех охранных объектов. Их около 300.

Павел Тарлецкий, начальник Логойского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:

Департамент охраны всегда славился качеством планирования своих обязанностей, услуг. И всегда нам говорят только спасибо. Никогда не было каких-то слов негатива, высказанных в наш адрес. Здесь работают одни профессионалы. Команда – больше 140 человек на сегодня – это как аттестованный состав, так и гражданский состав. Все наравне выполняют свои обязанности – как гражданские, так и сотрудники милиции. И когда приезжают иностранцы на данные культурные объекты, всегда встречает их сотрудник Департамента охраны – с улыбкой, красивый, бодрый. И всегда приятно слышать слова благодарности от иностранцев.