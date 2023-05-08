Милиция Беларуси готова обеспечить общественную безопасность 9 Мая

Новости Беларуси. К обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий готова белорусская милиция. Допуск на них будет вестись через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так что следует быть готовым к личному досмотру. Доступ на праздничные мероприятия преградят людям в алкогольном опьянении. Не следует брать с собой и запрещенные предметы. К местам массовых гуляний лучше всего направляться на общественном, а не на личном транспорте.

Владимир Станилевич, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:

На прилегающей к местам проведения торжеств территории будет ограничиваться движение транспорта. Предусмотрены объездные маршруты и своевременное информирование об изменениях организации дорожного движения. Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения на дорогах страны. Органы внутренних дел готовы к обеспечению безопасности граждан во время празднования Дня Победы. Личный состав нацелен на качественное несение службы, оказание помощи гражданам, вежливое и корректное обращение к ним.