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Милиция Беларуси готова обеспечить общественную безопасность 9 Мая

08 мая 2023 11:26
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Новости Беларуси. К обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий готова белорусская милиция. Допуск на них будет вестись через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Милиция Беларуси готова обеспечить общественную безопасность 9 Мая-1

Так что следует быть готовым к личному досмотру. Доступ на праздничные мероприятия преградят людям в алкогольном опьянении. Не следует брать с собой и запрещенные предметы. К местам массовых гуляний лучше всего направляться на общественном, а не на личном транспорте. 

Милиция Беларуси готова обеспечить общественную безопасность 9 Мая-4

Владимир Станилевич, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси: 
На прилегающей к местам проведения торжеств территории будет ограничиваться движение транспорта. Предусмотрены объездные маршруты и своевременное информирование об изменениях организации дорожного движения. Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения на дорогах страны. Органы внутренних дел готовы к обеспечению безопасности граждан во время празднования Дня Победы. Личный состав нацелен на качественное несение службы, оказание помощи гражданам, вежливое и корректное обращение к ним. 

Милиция Беларуси готова обеспечить общественную безопасность 9 Мая-7

Остается с пониманием отнестись к мерам безопасности и соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий.  

# Милиция Беларуси # общество # Владимир Станилевич # Фотофакт

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