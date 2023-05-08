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В Беларуси продолжается отработка учебно-боевых задач по подготовке и выполнению ракетных ударов

08 мая 2023 10:46
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Новости Беларуси. Учитывая напряженную ситуацию у белорусских рубежей, наши военные продолжают тренироваться и совершенствовать навыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси продолжается отработка учебно-боевых задач по подготовке и выполнению ракетных ударов-1

Проверяют боеготовность и белорусские ракетчики. В их арсенале высокоточное оружие. Применение его требует определенных навыков. На одном из полигонов и отрабатывались учебно-боевые задачи по подготовке и выполнению ракетных ударов. 

В Беларуси продолжается отработка учебно-боевых задач по подготовке и выполнению ракетных ударов-4

Данная установка является высокоточным оружием, способна поражать наиболее важные стратегические объекты противника на расстоянии до 200 км. Отклонения при максимальной дальности поражения минимальное – около 50 метров. 

В Беларуси продолжается отработка учебно-боевых задач по подготовке и выполнению ракетных ударов-7

Выполнены и отработаны следующие вопросы: это выброс и занятие стартовых позиций, организация их охраны и обороны. Также заступление на боевое дежурство по назначенным объектам. 

В Беларуси продолжается отработка учебно-боевых задач по подготовке и выполнению ракетных ударов-10

С учетом всех факторов, дополнительные меры безопасности лишними не будут. Белорусские военные в последнее время часто проводят учения, проверки и тренировки. В них также бывают задействованы подразделения других силовых структур – пограничников, внутренних войск МВД и МЧС. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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