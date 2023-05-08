В Беларуси продолжается отработка учебно-боевых задач по подготовке и выполнению ракетных ударов

Новости Беларуси. Учитывая напряженную ситуацию у белорусских рубежей, наши военные продолжают тренироваться и совершенствовать навыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверяют боеготовность и белорусские ракетчики. В их арсенале высокоточное оружие. Применение его требует определенных навыков. На одном из полигонов и отрабатывались учебно-боевые задачи по подготовке и выполнению ракетных ударов.

Данная установка является высокоточным оружием, способна поражать наиболее важные стратегические объекты противника на расстоянии до 200 км. Отклонения при максимальной дальности поражения минимальное – около 50 метров.

Выполнены и отработаны следующие вопросы: это выброс и занятие стартовых позиций, организация их охраны и обороны. Также заступление на боевое дежурство по назначенным объектам.