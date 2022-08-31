«Постараемся оправдать возложенные на нас надежды». Сотрудникам военных ведомств и МВД вручили госнаграды

Новости Беларуси. Благодарности Президента, медали за отвагу и охрану общественного порядка. Во Дворце Республики – церемония вручения госнаград людям, вся жизнь которых пример того, как можно и нужно служить родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их удостоены более 30 сотрудников военных ведомств и правоохранительных органов. Награды по поручению главы государства вручал премьер-министр. Как отметил Роман Головченко, среди тех, кто стал участником церемонии, люди разных воинских профессий и званий, но всех их объединяет профессионализм, стойкость и стремление работать на благо страны и граждан.

Сегодня мы получили высокие государственные награды от Президента Республики Беларусь. Это в свою очередь мотивирует нас на выполнение более качественно наших служебных боевых обязанностей. Мы благодарим главу государства за то, как он нас оценивает, и постараемся оправдать возложенные на нас надежды.