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«Постараемся оправдать возложенные на нас надежды». Сотрудникам военных ведомств и МВД вручили госнаграды

31 августа 2022 10:17
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Новости Беларуси. Благодарности Президента, медали за отвагу и охрану общественного порядка. Во Дворце Республики – церемония вручения госнаград людям, вся жизнь которых пример того, как можно и нужно служить родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Постараемся оправдать возложенные на нас надежды». Сотрудникам военных ведомств и МВД вручили госнаграды-1

Их удостоены более 30 сотрудников военных ведомств и правоохранительных органов. Награды по поручению главы государства вручал премьер-министр. Как отметил Роман Головченко, среди тех, кто стал участником церемонии, люди разных воинских профессий и званий, но всех их объединяет профессионализм, стойкость и стремление работать на благо страны и граждан.  

«Постараемся оправдать возложенные на нас надежды». Сотрудникам военных ведомств и МВД вручили госнаграды-4

Сегодня мы получили высокие государственные награды от Президента Республики Беларусь. Это в свою очередь мотивирует нас на выполнение более качественно наших служебных боевых обязанностей. Мы благодарим главу государства за то, как он нас оценивает, и постараемся оправдать возложенные на нас надежды.  

«Постараемся оправдать возложенные на нас надежды». Сотрудникам военных ведомств и МВД вручили госнаграды-7

Премьер-министр пожелал награжденным счастья, благополучия, а также дальнейших успехов в благородном деле служения отечеству.  

# Госнаграды # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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