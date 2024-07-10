Мероприятия и встречи с лидерами мнений. Узнали, как организован отдых в оздоровительных лагерях

Правильные каникулы с пользой. Свыше 64 тысяч школьников оздоровят в Минской области за летний период. Более половины из них побывают в лагерях с дневным пребыванием. Квесты, масштабные мероприятия и встречи с лидерами мнений. Как организовать отдых грамотно и чем занять ребенка в свободное от учебы время? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Каникулы – время набраться сил на предстоящий учебный год, познакомиться с новыми друзьями и обрести интересное хобби. В солнечные дни хочется гулять, заниматься спортом. Особенно детям. Оздоровительные лагеря – прекрасная возможность отдохнуть и интересно, и безопасно. Ведь скучать не приходится. А взрослые помогают разнообразить досуг. В самом большом районе Минской области (Борисовском) вопросам летнего отдыха – особое внимание.

Ирина Садовская, начальник управления по образованию Борисовского райисполкома:

В чем-то этот год не отличается от предыдущих, потому что наша задача – организовать отдых для детей, интересное общение, развлечения. Еще со стороны взрослых – обеспечение безопасности, сохранение здоровья ребят. В этом году у нас оздоравливаются более 6 500 детей. Примерно поровну поделилось в дневных лагерях, круглосуточных, порядка 600 в спортивных оздоровительных лагерях.

Организованы места для отдыха различных форматов. От школьных – до стационарных круглосуточных. И у каждого свое направление, отсюда своя программа. Главная задача – интересно, с пользой для здоровья и безопасно провести каникулы.

Ирина Садовская:

Профильные 9-дневные лагеря, палаточные, спортивные, туристические, летние трудовые лагеря всегда пользуются особой популярностью, потому что это возможность выехать за город, особенно для городских детей. Востребован лагерь «Защитники отечества», где у нас каждый год оздоравливаются порядка 90 детей, с которыми проводится индивидуально профилактическая работа, которые находятся в социально опасном положении. Отличительная особенность Борисовского района – большое количество воинских частей и формирований. В течение всего оздоровительного периода мы активно с ними взаимодействуем. Уже второй года на базе Борисовского района проводится республиканский лагерь «Кадетская смена», куда приезжают дети-кадеты.

С начала летнего сезона в Борисовском районе открыли свои двери 72 лагеря. Школьные, профильные, круглосуточные, разного профиля и направленности.