Наземный переход на проспекте Победителей будет закрыт

Григорий Азаренок, СТВ:

Роковое место. Сегодня стало известно, сколько еще будет закрыт переход на проспекте Победителей.



Новости Беларуси. 2 декабря 2017 года здесь на пешеходов наехал грузовик.

Погибла 11-летняя девочка. Подробнее здесь.

После этого переход и автобусную остановку напротив «БелЭкспо» закрыли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты все это время мониторили состояние движения и пришли к выводу, что в целях безопасности лучше этот переход больше не открывать.