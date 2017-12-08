Прямой эфир

Наземный переход на проспекте Победителей будет закрыт

08 декабря 2017 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Григорий Азаренок, СТВ:
Роковое место. Сегодня стало известно, сколько еще будет закрыт переход на проспекте Победителей.
 

Новости Беларуси. 2 декабря 2017 года здесь на пешеходов наехал грузовик.

Погибла 11-летняя девочка. Подробнее здесь.

После этого переход и автобусную остановку напротив «БелЭкспо» закрыли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты все это время мониторили состояние движения и пришли к выводу, что в целях безопасности лучше этот переход больше не открывать.

Наземный переход на проспекте Победителей будет закрыт-1


Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:
В выработке решения участвовали специалисты ГАИ, специалисты транспортных организаций, эксперты в области безопасного дорожного движения и я считаю, это решение правильное. Движение пешеходов организовано по существующему подземному переходу, расположенному на пересечении проспекта Победителей и улице Саперов.

# общество # Авария в Минске # Фотофакт # Виктор Лаптев # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Хотели снести мини-рынок, чтобы построить автопарковку: могилевчане выступили в защиту малого бизнеса
08 декабря 2017 17:21

Хотели снести мини-рынок, чтобы построить автопарковку: могилевчане выступили в защиту малого бизнеса

Права студентов: «Открытый разговор»
08 декабря 2017 16:13

Права студентов: «Открытый разговор»

«Много вариантов, как завязать – бантик снизу, бантик сверху»: оригинальную шляпку-шарфики придумала белорусский дизайнер
08 декабря 2017 16:05

«Много вариантов, как завязать – бантик снизу, бантик сверху»: оригинальную шляпку-шарфики придумала белорусский дизайнер