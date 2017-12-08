Права студентов: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Учатся и подрабатывают, или «подучиваются» и работают? Какие они, современные «потребители» знаний? Зачем нужен студенческий профком? И о чём лучше не спорить с преподавателем? Что волнует студентов каждый день, обсуждали в программе «Открытый разговор». Эксперты: проректор по воспитательной работе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Дмитрий Кузнецов и председатель первичной профсоюзной организации студентов Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина Виктор Струков.