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Права студентов: «Открытый разговор»

08 декабря 2017 16:13
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Новости Беларуси. Учатся и подрабатывают, или «подучиваются» и работают? Какие они, современные «потребители» знаний? Зачем нужен студенческий профком? И о чём лучше не спорить с преподавателем? Что волнует студентов каждый день, обсуждали в программе «Открытый разговор». Эксперты: проректор по воспитательной работе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Дмитрий Кузнецов и председатель первичной профсоюзной организации студентов Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина Виктор Струков.

# общество # Студенты # Виктор Струков # Дмитрий Кузнецов

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