Хотели снести мини-рынок, чтобы построить автопарковку: могилевчане выступили в защиту малого бизнеса

Новости Беларуси. Жители Могилева выступили в защиту малого бизнеса. История началась, когда городские власти приняли решение снести мини-рынок в крупном спальном районе, а на его месте построить автопарковку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди такие планы приняли в штыки и написали коллективное письмо в горисполком. Об этом мы уже рассказывали в нашем эфире. И вот теперь итог истории – власти прислушались к просьбам горожан и рынок решили не трогать.

Евгения Никитина ходит за продуктами только на мини-рынок «Придорожный». Такой шоппинг привлекает во-первых ценами – они здесь ниже, чем в магазинах. А во-вторых – богатством выбора.

Евгения Никитина, житель Могилёва:

Этот рынок хорош тем, что здесь очень большой ассортимент. Выбор товара, всегда свежее, например, мясные продукты, колбасные изделия

У властей же на эту территорию были другие планы. В ста метрах ведётся строительство двух домов и на очереди третий. И вот здесь на месте торговых павильонов по плану должна быть автопарковка. Рынок решили снести.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Без работы могли остаться более полусотни предпринимателей. Когда-то 7 лет назад этот мини-рынок был построен именно за их деньги. Чуть позже совсем рядом открылся сетевой супермаркет. Но предприниматели выдержали конкуренцию и удержали своих покупателей.

Евгения Никитина, как и ещё более тысячи человек, поставила свою подпись под коллективным обращением в горисполком. Смысл петиции – не трогайте рынок.

В спальном районе проживает много пенсионеров и они привыкли сюда ходить. Про эту историю телеканал СТВ рассказывал осенью. Людей услышали. Павильоны останутся на своём месте.

Владимир Скачек, начальник управления архитектуры и градостроительства Могилёвского горисполкома:

Решением руководства Могилевского горисполкома принято пока в ближайшие годы не проектировать и не застраивать, оставить мини-рынок. А в перспективе – это 5,7 10, лет – жизнь покажет.

Галина Малевинская, индивидуальный предприниматель:

Большое спасибо хочется сказать жителям этого района в первую очередь. Они очень активные были.

Еще один плюс из всей этой истории в том, что рынок должен преобразиться. Предприниматели сами выступили с идеей улучшить эстетический вид.

Сергей Зайцев, индивидуальный предприниматель:

Здесь можно сделать входную группу немного посимпатичней со стороны дороги, можно где-то лавочки предусмотреть для пожилых людей, чтобы можно было посидеть, отдохнуть с детьми с колясками. Подъездные пути немного улучшить можно. Предприниматели готовы участвовать в благоустройстве рынка.