«Много вариантов, как завязать – бантик снизу, бантик сверху»: оригинальную шляпку-шарфики придумала белорусский дизайнер

В прошлом журналист, а теперь – шляпных дел мастер.

Для дизайнера Валентины Плыткевич шляпки – не только стильный аксессуар, но и дело всей жизни.

Валентина Плыткевич, дизайнер головных уборов:

Всё как-то само собой складывалось. Сначала я увлеклась валянием, стала валять какие-то шляпки. Потом захотелось какие-то идеи воплощать, которые не получались в валяных шляпах.

И вот я стала учиться у мастеров.



Как и многие дизайнеры, Валентина любит натуральные ткани: фетр, велюр, овечью шерсть и пух кролика. А вот декоративные детали могут быть абсолютно неожиданными – всё зависит от того, насколько богата фантазия автора.

Важный принцип шляпного дела: качество не должно уступать красоте модели.





Валентина Плыткевич:

Я делаю не только такие специфические, на заказ шляпы, экстравагантные. Я делаю повседневные шляпки. И вот те шляпы, которые делаются для выставки – это уже такая отдушина, когда не думаешь, кто и куда это будет носить, а вот прямо порывы.

Работы Валентины сейчас можно увидеть на выставке «Шляпный вернисаж».

Как раз то место, где любительницы шляпок почувствуют настоящую эйфорию. Картузы, федоры, канотье – посетительницы заглядывают «на минутку», а уходят через несколько часов.

Валентина Плыткевич:

На эту выставку я была вдохновлена образами 20-ых годов. Это девушки в клошах, с короткими стрижками, каре, волна вот эта голливудская.



И поэтому я сделала несколько шляп – коллекцию шляп-причёсок. Это как бы симбиоз: и шляпки, и причёски 20-ых годов. Вот, например, эта шляпка называется «Чёрно-белое кино». Вот, как раз-таки, эта голливудская волна.

Стиль причёски, и раньше вот такие ленты носили на голове, как украшение.

Такая шляпка украсит гардероб тех, кто уже давно влюблён в головные уборы. Если Вы пока не готовы к такому смелому образу – можно примерить более практичный и простой вариант.

Валентина Плыткевич:

Вот такой вариант шляпки повседневной. Очень удобна для того, чтобы носить её зимой. Потому что здесь вот всё будет очень герметично упаковано. Ничего нигде не будет задувать.



Она тоже сделана из кроличьего пуха и шерсти.

Шерстяные ленты – ими можно укутаться.

Много вариантов, как завязать – и бантик снизу, и бантик сверху, и просто как шарфик.

Софи Лорен как-то сказала: «Женщину в шляпке невозможно забыть».