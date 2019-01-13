Танцы у костра и Дед Мороз на вертолёте: большой рождественский праздник у стен Дома Милосердия собрал сотни минчан

Новости Беларуси. Новый год на старый лад! Большой праздник 13 января организовали у Дома милосердия в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы танцевали, играли тут, нам очень нравится, потому что очень весело. И мы очень хотим, чтобы все отмечали так этот праздник!

Несмотря на прохладную погоду, никто из гостей не замерз. Всех угощали солдатской кашей и горячим травяным чаем. И конечно, какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки. Их эффектное появление стало кульминацией праздника. Прямиком из Беловежской пущи главный новогодний волшебник вместе с внучкой прилетели на вертолете.

Дед Мороз: Ох, мы летели из Беловежской пущи, всю страну нашу прекрасную видели. К деткам летели, вот они на как ждали.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Для нас это уже традиция. То, что вы видели – вертолет, Дед Мороз и Снегурочка, которые прилетают, иногда прыгают, если позволят погода. Но это не некая галочка и желание привлечь внимание, это уже заложено много лет назад – любовь к небу. Эти вечера дают нам такой заряд эмоциями, который в комментариях не нуждается.

Святки у православных будут длиться еще неделю. В это время люди продолжают праздновать Рождество Христово и поздравляют друг друга с этими светлыми днями.