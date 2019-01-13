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Танцы у костра и Дед Мороз на вертолёте: большой рождественский праздник у стен Дома Милосердия собрал сотни минчан

13 января 2019 14:43
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Новости Беларуси. Новый год на старый лад! Большой праздник 13 января организовали у Дома милосердия в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцы у костра и Дед Мороз на вертолёте: большой рождественский праздник у стен Дома Милосердия собрал сотни минчан-1

Спортивные состязания, концертная программа и показательные выступления бойцов спецназа. Здесь же развернулась большая рождественская ярмарка, а настроение гостям создавали ростовые куклы и весёлые скоморохи.

Танцы у костра и Дед Мороз на вертолёте: большой рождественский праздник у стен Дома Милосердия собрал сотни минчан-4

Участники праздника:
Дети в восторге, ждем каши , костер и Деда Мороза.

Танцы у костра и Дед Мороз на вертолёте: большой рождественский праздник у стен Дома Милосердия собрал сотни минчан-7

Мы танцевали, играли тут, нам очень нравится, потому что очень весело. И мы очень хотим, чтобы все отмечали так этот праздник!

Танцы у костра и Дед Мороз на вертолёте: большой рождественский праздник у стен Дома Милосердия собрал сотни минчан-10

Несмотря на прохладную погоду, никто из гостей не замерз. Всех угощали солдатской кашей и горячим травяным чаем. И конечно, какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки. Их эффектное появление стало кульминацией праздника. Прямиком из Беловежской пущи главный новогодний волшебник вместе с внучкой прилетели на вертолете.

Танцы у костра и Дед Мороз на вертолёте: большой рождественский праздник у стен Дома Милосердия собрал сотни минчан-13

Дед Мороз:
Ох, мы летели из Беловежской пущи, всю страну нашу прекрасную видели. К деткам летели, вот они на как ждали.

Танцы у костра и Дед Мороз на вертолёте: большой рождественский праздник у стен Дома Милосердия собрал сотни минчан-16

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Для нас это уже традиция. То, что вы видели – вертолет, Дед Мороз и Снегурочка, которые прилетают, иногда прыгают, если позволят погода. Но это не некая галочка и желание привлечь внимание, это уже заложено много лет назад – любовь к небу. Эти вечера дают нам такой заряд эмоциями, который в комментариях не нуждается.

Святки у православных будут длиться еще неделю. В это время люди продолжают праздновать Рождество Христово и поздравляют друг друга с этими светлыми днями.

# Праздничные даты # общество # Федор Повный # Фотофакт

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