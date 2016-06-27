Прямой эфир

Научно-инженерное предприятие «Полимаг»: решение сложнейших задач в науке

27 июня 2016 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мир меняется. Это – аксиома. Но сегодня он меняется с необыкновенной скоростью. Фантастические романы полувековой давности даже в самых смелых фантазиях не могли предугадать: насколько далеко продвинутся технологии в начале 21 века.

Учёные давно перестали быть затворниками. Их идеи, открытия и изобретения – это и есть двигатель прогресса.

Часто их специализация так узка, что для большинства их работа учёного остаётся незаметной и непонятной. А ведь значение даже самых маленьких открытий  бывает огромно.

В научном мире Беларуси на совершенно особом счету предприятия, название которого слышали многие – «Полимаг» – научно-инженерное предприятие, созданное в 1991 году на базе Белорусского национального технического университета. Их сфера – практическая наука. Их разработками интересуются во всём мире. Но создано оно не на пустом месте. История «Полимага» – это история преданных науке людей, для которых решение сложнейших задач – важная часть жизни.

# общество # Фотофакт # Белорусская наука # Николай Хомич

Другие новости рубрики

Все новости
Погода в Беларуси: 27 июня местами – осадки, по югу страны до +30ºC
27 июня 2016 08:51

Погода в Беларуси: 27 июня местами – осадки, по югу страны до +30ºC

1 июля в Беларуси будет проведена деноминация: как подготовиться к переходу на новые рубли и копейки?
27 июня 2016 08:27

1 июля в Беларуси будет проведена деноминация: как подготовиться к переходу на новые рубли и копейки?

Умер известный белорусский композитор Сергей Кортес
27 июня 2016 08:26

Умер известный белорусский композитор Сергей Кортес