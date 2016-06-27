1 июля в Беларуси будет проведена деноминация: как подготовиться к переходу на новые рубли и копейки?

До проведения деноминации остаются считанные дни. С 1 июля начнётся вхождение новых денежных знаков нового образца. Как подготовиться к переходу на новые рубли и копейки каждому из нас?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и услуг Министерства торговли Республики Беларусь, Анатолий Камович, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ, управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь.