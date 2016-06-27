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1 июля в Беларуси будет проведена деноминация: как подготовиться к переходу на новые рубли и копейки?

27 июня 2016 08:27
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До проведения деноминации остаются считанные дни. С 1 июля начнётся вхождение новых денежных знаков нового образца. Как подготовиться к переходу на новые рубли и копейки каждому из нас?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и услуг Министерства торговли Республики Беларусь, Анатолий Камович, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ, управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь.

# общество # Фотофакт # Деноминация в Беларуси # Виолетта Брезовская # Анатолий Камович

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