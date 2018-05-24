Александр Лукашенко поздравил с именинами Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Новости Беларуси. У православных верующих 24 мая двойной праздник: день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и тезоименитство главы Русской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С именинами Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил Президент Александр Лукашенко. «Ваши богатый опыт служения и созидательный труд направлены на сохранение и развитие духовного и культурного наследия славянских народов, а плодотворная деятельность на посту предстоятеля Русской православной церкви всемерно способствует укреплению нравственных ориентиров в современном мире» – говорится в поздравлении.

Глава государства также пожелал Патриарху здоровья, счастья и долгих лет жизни.