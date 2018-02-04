«Научить детей искать то, что нас объединяет». Секреты лучшей гимназии Беларуси
Новости Беларуси. Гродненская гимназия номер один имени Ефима Карского признана лучшей в Беларуси. Коллектив получил грамоту Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Результаты работы впечатляют – ученики собирают десятки наград на олимпиадах различного уровня, среди выпускников – 100-балльники по централизованному тестированию. К тому же здесь работает единственный в регионе класс Конфуция.
Дарья Шинкевич, учащаяся Гродненской гимназии № 1 имени Ефима Карского:
Сила тока через лампочку 0,12 ампер, напряжение 0,4 вольт.
14-летняя Дарья Шинкевич настоящая Мария Кюри в молодости. Страсть девушки – физика, ей дай собрать электрическую цепь или решить задачу «со звездочкой». В 8 классе Дарья уже выступала на областной олимпиаде с девятиклассниками! В 2017 году взяла диплом первой степени.
Дарья Шинкевич:
В 8 классе, когда я выбрала физико-математический профиль, у меня поменялся учитель физики. И именно благодаря ему я полюбила физику. Теперь это мой любимый предмет.
Здесь 16 победителей прошлогодней республиканской олимпиады – это лучший результат в стране. Более 70 учащихся и 32 учителя получили премию спецфонда Президента. Теперь верят в успех тех, кто здесь изучает китайский язык.
Класс Конфуция в гимназии № 1 Гродно – единственный в области. От изучения сложного языка до загадочной культуры.
Василий Соловьев, учащийся Гродненской гимназии №1 имени Ефима Карского:
Нихао, что означает «всем здравствуйте». В этом году мне, как лучшему ученику, гимназия подарила путевку в Китай.
Чэн Хуаньхуань, преподаватель китайского языка и культуры:
Они очень хорошие и отличные дети. Мне очень нравится.
Китай, Литва, Россия, Казахстан. Сотрудничество с зарубежными странами, общие проекты – это еще и тонкий воспитательный момент.
Ирина Полякова, руководитель международных проектов Гродненской гимназии № 1 имени Ефима Карского:
Парадигма, так сказать, нашей проектной деятельности – это прежде всего научиться сотрудничать. Научить наших детей искать не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. Уметь идти на диалог с представителем другой культуры.
Галина Буро, СТВ:
А это – обновленный бассейн гимназии. Спорту здесь уделяют особое внимание. Именно поэтому гимназисты уже 6 год подряд уверенно удерживают первое место на городской спартакиаде. На старт!