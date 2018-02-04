«Научить детей искать то, что нас объединяет». Секреты лучшей гимназии Беларуси

Результаты работы впечатляют – ученики собирают десятки наград на олимпиадах различного уровня, среди выпускников – 100-балльники по централизованному тестированию. К тому же здесь работает единственный в регионе класс Конфуция.

Новости Беларуси. Гродненская гимназия номер один имени Ефима Карского признана лучшей в Беларуси. Коллектив получил грамоту Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14-летняя Дарья Шинкевич настоящая Мария Кюри в молодости. Страсть девушки – физика, ей дай собрать электрическую цепь или решить задачу «со звездочкой». В 8 классе Дарья уже выступала на областной олимпиаде с девятиклассниками! В 2017 году взяла диплом первой степени.

Дарья Шинкевич:

В 8 классе, когда я выбрала физико-математический профиль, у меня поменялся учитель физики. И именно благодаря ему я полюбила физику. Теперь это мой любимый предмет.

Здесь 16 победителей прошлогодней республиканской олимпиады – это лучший результат в стране. Более 70 учащихся и 32 учителя получили премию спецфонда Президента. Теперь верят в успех тех, кто здесь изучает китайский язык.