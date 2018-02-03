Любители жаркого пара и ледяной воды: проект «Знаменитые полоцкие бани-2018» собрал гостей со всего района

Новости Беларуси. С легким паром! Такое приветствие 3 февраля в Полоцком районе бьет все рейтинги популярности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник «Знаменитые полоцкие бани» проводят уже в восьмой раз. А желающих попариться вне работы и окунуться в ледяную прорубь становится все больше.

В деревне Каноши эмоции зашкаливают. Участники к этому часу фактически прошли испытания огнем, водой и медными тазами.

Вот так, вместо огня поддают жару. Каждые полминуты. Четверть часа в парилке и дальше – испытания водой.

Две Насти и два Игоря в команде от местного предприятия электросетей. Энергия по жилам этих участников бежит как электричество по проводам.

Игорь Копытенко, участник проекта «Знаменитые полоцкие бани-2018»:

Опыт был крещенский, крещенские купания. А сейчас в Беларуси с 2015 года уже развивается и стал официальным вид спорта – спортивное зимнее плаванье. Мы участвуем.

В восьмой раз полочане проводят необычный фестиваль здоровья. В последние годы он «прописался» в деревне Каноши. В местной агроусадьбе – деревянные избы, баня, а сегодня и развлечения на любой вкус.

Анастасия Бут, СТВ:

На санях – по замкнутому кругу. Мало того, что необходимо устоять во время движения на двоих ногах. Но и стать еще доступной целью для снежных снайперов из своей команды.

Любителей жаркого пара и ледяной воды с каждым годом становится все больше. Главные требования – возраст не менее 18 лет и медицинский допуск. Впрочем, борьба за победу на льду до крови на коленках – случай не страховой.

Николай Васильев, участник проекта «Знаменитые полоцкие бани – 2018»:

Проявить себя, показать себя, на что способны. И самое главное – настроение. Сейчас настроение такое – заряжен будешь на все выходные, все невзгоды уйдут на задний план.

Анастасия Баринова, участник проекта «Знаменитые полоцкие бани – 2018»:

Нам очень понравилось. Хотим еще. В 2019 году еще будем участвовать, если такое будет проводиться.

А вот медики говорят: купание в проруби после жаркой бани – это своеобразная гимнастика для сердца и сосудов. Но при этом добавляют – ко всему нужно подходить с умом.

Лариса Иванова, фельдшер скорой медицинской помощи:

С осторожностью надо этим всем пользоваться – людям, которые страдают повышенным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Надо с аккуратностью париться, не прибегать к резкой смене температуры, как, допустим, с парилки сразу в прорубь.