Любители жаркого пара и ледяной воды: проект «Знаменитые полоцкие бани-2018» собрал гостей со всего района

Новости Беларуси. С легким паром! Такое приветствие 3 февраля в Полоцком районе бьет все рейтинги популярности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С легким паром! Такое приветствие 3 февраля в Полоцком районе бьет все рейтинги популярности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник «Знаменитые полоцкие бани» проводят уже в восьмой раз. А желающих попариться вне работы и окунуться в ледяную прорубь становится все больше.
В деревне Каноши эмоции зашкаливают. Участники к этому часу фактически прошли испытания огнем, водой и медными тазами.
Вот так, вместо огня поддают жару. Каждые полминуты. Четверть часа в парилке и дальше – испытания водой.
Две Насти и два Игоря в команде от местного предприятия электросетей. Энергия по жилам этих участников бежит как электричество по проводам.
Игорь Копытенко, участник проекта «Знаменитые полоцкие бани-2018»:
Опыт был крещенский, крещенские купания. А сейчас в Беларуси с 2015 года уже развивается и стал официальным вид спорта – спортивное зимнее плаванье. Мы участвуем.
В восьмой раз полочане проводят необычный фестиваль здоровья. В последние годы он «прописался» в деревне Каноши. В местной агроусадьбе – деревянные избы, баня, а сегодня и развлечения на любой вкус.
Анастасия Бут, СТВ:
На санях – по замкнутому кругу. Мало того, что необходимо устоять во время движения на двоих ногах. Но и стать еще доступной целью для снежных снайперов из своей команды.
Любителей жаркого пара и ледяной воды с каждым годом становится все больше. Главные требования – возраст не менее 18 лет и медицинский допуск. Впрочем, борьба за победу на льду до крови на коленках – случай не страховой.
Николай Васильев, участник проекта «Знаменитые полоцкие бани – 2018»:
Проявить себя, показать себя, на что способны. И самое главное – настроение. Сейчас настроение такое – заряжен будешь на все выходные, все невзгоды уйдут на задний план.
Анастасия Баринова, участник проекта «Знаменитые полоцкие бани – 2018»:
Нам очень понравилось. Хотим еще. В 2019 году еще будем участвовать, если такое будет проводиться.
А вот медики говорят: купание в проруби после жаркой бани – это своеобразная гимнастика для сердца и сосудов. Но при этом добавляют – ко всему нужно подходить с умом.
Лариса Иванова, фельдшер скорой медицинской помощи:
С осторожностью надо этим всем пользоваться – людям, которые страдают повышенным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Надо с аккуратностью париться, не прибегать к резкой смене температуры, как, допустим, с парилки сразу в прорубь.
Несмотря на то, что проект – все же соревновательный, проигравшим здесь не останется никто. По крайне мере, все вернуться домой чистыми и счастливыми.