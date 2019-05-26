Научат китайскому, итальянскому и даже владеть оружием. Чем удивит летний детский отдых этого сезона

Новости Беларуси. Набирают обороты популярности детские летние лагеря. В 2019 году в них отдохнут около 390 тысяч детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее. Сейчас детские лагеря заканчивают подготовку к приему ребят.

В перерывах между занятиями 10-классники военно-патриотического класса 12-й могилевской школы демонстрируют свое обмундирование первоклашкам. Но в остальном здесь всё по-настоящему: строевая подготовка, владение оружием.

Сейчас ребята активно готовятся к лету. Ведь каникулы обещают быть незабываемыми. Будущие защитники Отечества смогут почувствовать себя настоящими мужчинами в палаточном лагере. И это, оказывается, не так-то просто.

Иван Гученко:

В будущем нам этот лагерь даст практику, которой нет у других людей.

Четвероклашка Ульяна Стекура старательно выводит китайские мотивы. Вместе с одноклассниками из четвертой гимназии она готовится к летнему лагерю. На каникулах ребят ожидает сюрприз – в гости приедут друзья из Поднебесной.

Ульяна Стекура:

Я узнала, что в Китае красиво, они любят красный цвет и пишут иероглифы, а не как мы – буквы. Жду китайцев, они приедут к нам в летний лагерь в третий раз. И они лучше узнают нашу культуру

Кроме основного иностранного языка – английского, в четвертой гимназии дети изучают китайский. И вовсе не в качестве любителей. Ребята постоянно совершенствуют свои познания в языках с их носителями во время летнего школьного лагеря. Потому с нетерпением ждут каникул.

Евгений Дуплевский, директор могилёвской гимназии №4:

Если люди за лето набираются сил, то мы к лету набираемся сил для того, чтобы подготовить учреждения и самих себя к новому учебному году. Попутно сделать так, чтобы отдых наших ребят был безопасен и интересен.

А в этой сельской школе во время каникул решили изучать итальянский. В Городце Шкловского района в свободное от учебы время с ребятами занимается учитель биологии Дарина Казакевич.

Молодая педагог итальянским владеет в совершенстве. Потому решила поделиться знаниями со своими ребятами. На летних каникулах сельские школьники надеются пообщаться с гостями из Италии, которые приедут на Европейские игры.

Кристина Рагимова:

Мне нравится итальянский язык. Мы только недавно начали его изучать, а я его уже полюбила. Мы готовимся к Европейским играм. И даже если к нам приедут итальянцы, мы сможем поприветствовать их на итальянском и сможем рассказать о нашей красивой стране.

На время летних каникул санаторий под Могилевом превращается в детский городок. Здесь будет работать не совсем обычный лагерь. Медицинский блок санатория открыт и для отдыхающих летом детей.

Виктор Потапов, главный врач санатория «Дубровенка»:

Дети у нас получают ингаляции, массаж, светолечение. Можем делать такие уникальные процедуры, как иглотерапию, магнитотерапию, парафино-озокеритовые ванны.

За четыре смены смогут отдохнуть и поправить свое здоровье порядка тысячи школьников со всех уголков Могилевщины. Подготовка к встрече с будущими подопечными здесь идет полным ходом. Ну а сами школьники с нетерпением ждут начала лета.

Иван Марочков:

Все ждут лета, когда поедут в санаторий, лагерь, дома будут развлекаться, играть в футбол. И не будут вставать в 7 утра.

Лыжероллерная трасса, футбольное и баскетбольные поля, тренажеры. На базе спортивного комплекса в Чаусском районе круглый год тренируются настоящие и будущие чемпионы.

Лето – особая пора для спортсменов. Сборы команд по всем видам спорта расписаны по дням. Биатлонисты, гребцы, легкоатлеты, лучники...

Роман Муравьёв, биатлонист:

Здесь я усиленно подготавливаюсь к чемпионату мира по биатлону в 2020 году. Надеюсь достойно представить свою страну.

Особой популярностью пользуется белорусская спортивная школа у иностранцев. Вот и сейчас здесь активно пополняют свои навыки гости из Казахстана и Индии.

Ришма Мани, борец (Индия):

Мне нравится в Беларуси. Здесь очень хорошие сборы, спарринг, партнеры.

Саду Аяжан, борец (Казахстан):

Здесь белоруски борются так же, как и мы на захватах, на броске. Хотелось бы научиться этому.

Николай Малиновский, директор Могилёвского государственного училища олимпийского резерва:

В первую очередь, это спортсмены детских и юношеских спортивных школ, наши учащиеся. По плану – 550 человек. Они будут проходить оздоровление и тренироваться.