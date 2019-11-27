Новости экономики за 27.11.2019
Новости Беларуси. Какая отрасль по объему экспорта услуг в нашей стране уступает только IT? Сколько молодых специалистов уже работают на БелАЭС? Что презентуют белорусские производители на международной выставке в Ташкенте? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТАШКЕНТЕ
У жителей Узбекистана появилась возможность ознакомиться с белорусскими товарами и оценить их качество. На Международной выставке пищевой промышленности в Ташкенте начал работу коллективный стенд Беларуси.
Его организатор – Национальный центр маркетинга МИД нашей страны – собрал в единую экспозицию отечественных производителей мясо-молочной и диетической продукции, хлебобулочных и лечебно-профилактических изделий, а также пива и снэков.
В 2019 году на форуме представлены 150 компаний из 21 страны. Ожидается, что его посетят более 6000 только представителей местного бизнеса. Поэтому наши участники рассчитывают на установление деловых контактов не только с дистрибьютерами и ритейлерами, но и с конечными потребителями, что в итоге должно заметно увеличить белорусский экспорт в Узбекистан.
НА БЕЛАЭС УЖЕ РАБОТАЮТ ОКОЛО 400 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПРИЕМ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН
Основной персонал для работы на Белорусской АЭС практически набран. Но в руководстве станции говорят, что прием молодых специалистов будет продолжен. В текущем году коллектив пополнили около сотни вчерашних студентов, примерно столько же планируется принять и в следующем. Для этого специалисты участвуют в работе комиссий по распределению профильных вузов. Поиск подходящих кандидатур они возобновят в марте.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ЗАНИМАЮТ ВТОРОЕ МЕСТО В ЭКСПОРТЕ УСЛУГ БЕЛАРУСИ
Второе место в отечественном экспорте услуг уверенно занимают международные грузовые перевозки автомобильным транспортом. В 2019 году их объем уже превысил миллиард долларов. Большие поступления генерируют только айтишники. В целом по стране грузоперевозками занимаются около 3000 различных организаций, которые обеспечивают более 30 тысяч рабочих мест.
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