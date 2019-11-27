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От рабочих до министров. Более сотни представителей трудовых коллективов получили награду из рук премьер-министра Беларуси

27 ноября 2019 12:51
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Новости Беларуси. Больше сотни человек получили государственные награды из рук премьер-министра Беларуси по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

От рабочих до министров. Более сотни представителей трудовых коллективов получили награду из рук премьер-министра Беларуси-1
От рабочих до министров. Более сотни представителей трудовых коллективов получили награду из рук премьер-министра Беларуси-2

Среди награжденных – представители нефтехимической, промышленной, транспортной отраслей, а также науки, культуры и искусства со всей страны – от рабочих до министров. Большинство из них удостоились медалей «За трудовые заслуги» и «Франциска Скорины». 11 человек получили благодарность Президента Беларуси.

От рабочих до министров. Более сотни представителей трудовых коллективов получили награду из рук премьер-министра Беларуси-4

Наталья Дементьева, актриса Белорусского государственного академического музыкального театра:
Я не могу сказать, что я не ждала этого. Но когда вам об этом говорят, сначала такое замирание дыхания, потом крик: «Ура! Спасибо большое».

От рабочих до министров. Более сотни представителей трудовых коллективов получили награду из рук премьер-министра Беларуси-6

Иван Румянцев, водитель автобуса филиала «Автобусный парк № 3» ОАО «Гомельоблавтотранс»:
Я сперва вообще не поверил. Думаю, что есть более заслуженные люди, а я простой водитель. Что означает моя работа? Когда садишься за руль – ты спокоен, ты делаешь свою работу.

От рабочих до министров. Более сотни представителей трудовых коллективов получили награду из рук премьер-министра Беларуси-8
От рабочих до министров. Более сотни представителей трудовых коллективов получили награду из рук премьер-министра Беларуси-9

Виктор Борисенко, доктор физико-математических наук, профессор:
Полученную сегодня награду рассматриваю не только как высокую оценку тех результатов, которые получены лично мной, но и в целом как позитивный индикатор отношения государства к высшему образованию и к науке.

Особо отметили Бориса Пивеню. Учащийся колледжа из Новогрудка получил награду «За спасенную жизнь». Подросток вытащил из воды пенсионерку, которая провалилась под лед, пытаясь поймать свою собаку.

От рабочих до министров. Более сотни представителей трудовых коллективов получили награду из рук премьер-министра Беларуси-11
От рабочих до министров. Более сотни представителей трудовых коллективов получили награду из рук премьер-министра Беларуси-12
От рабочих до министров. Более сотни представителей трудовых коллективов получили награду из рук премьер-министра Беларуси-13
# Госнаграды # Сергей Румас # Наталья Дементьева

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