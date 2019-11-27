От рабочих до министров. Более сотни представителей трудовых коллективов получили награду из рук премьер-министра Беларуси

Новости Беларуси. Больше сотни человек получили государственные награды из рук премьер-министра Беларуси по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

Среди награжденных – представители нефтехимической, промышленной, транспортной отраслей, а также науки, культуры и искусства со всей страны – от рабочих до министров. Большинство из них удостоились медалей «За трудовые заслуги» и «Франциска Скорины». 11 человек получили благодарность Президента Беларуси.

Наталья Дементьева, актриса Белорусского государственного академического музыкального театра: Я не могу сказать, что я не ждала этого. Но когда вам об этом говорят, сначала такое замирание дыхания, потом крик: «Ура! Спасибо большое».

Иван Румянцев, водитель автобуса филиала «Автобусный парк № 3» ОАО «Гомельоблавтотранс»: Я сперва вообще не поверил. Думаю, что есть более заслуженные люди, а я простой водитель. Что означает моя работа? Когда садишься за руль – ты спокоен, ты делаешь свою работу.

Виктор Борисенко, доктор физико-математических наук, профессор:

Полученную сегодня награду рассматриваю не только как высокую оценку тех результатов, которые получены лично мной, но и в целом как позитивный индикатор отношения государства к высшему образованию и к науке.

Особо отметили Бориса Пивеню. Учащийся колледжа из Новогрудка получил награду «За спасенную жизнь». Подросток вытащил из воды пенсионерку, которая провалилась под лед, пытаясь поймать свою собаку.