Подростки помогли предотвратить убийство в Витебске

Не испугались преступника с ножом. Трое витебских подростков помогли предотвратить убийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не испугались преступника с ножом. Трое витебских подростков помогли предотвратить убийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Две подруги, Милана Гирс и Анна Ребеко, с приятелем Дмитрием Ивановым не растерялись в экстремальной ситуации, проявили настоящее мужество. С просьбой о помощи к подросткам обратилась женщина, которой были нанесены несколько ножевых ранений.
Милана Гирс и Анна Ребеко, учащиеся средней школы № 11 имени М.М. Бахтина Витебска:
Самое главное – уважать друг друга, обязательно любого человека. Для нас хоть это был неожиданный поступок, но мы приняли меры. Мне кажется, это самое правильное.
В таких ситуациях главное – не растеряться и уметь правильно действовать.
Дмитрий Печур, заместитель начальника первого следственного отделения Витебского городского отдела Следственного комитета:
В настоящее время достаточно увеличено правосознание граждан, в том числе и несовершеннолетних, по профилактике преступлений, совершаемых среди населения. Все больше молодых, подростков наиболее активно принимают участие в установлении преступников и профилактике преступлений, что говорит о том, что хорошая проводится учебная работа с подрастающим поколением.
Благодаря действиям школьников подозреваемый был оперативно задержан. Ранее не судимый житель Витебска предстанет перед судом.