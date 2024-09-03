Подростки помогли предотвратить убийство в Витебске

Не испугались преступника с ножом. Трое витебских подростков помогли предотвратить убийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две подруги, Милана Гирс и Анна Ребеко, с приятелем Дмитрием Ивановым не растерялись в экстремальной ситуации, проявили настоящее мужество. С просьбой о помощи к подросткам обратилась женщина, которой были нанесены несколько ножевых ранений.

Милана Гирс и Анна Ребеко, учащиеся средней школы № 11 имени М.М. Бахтина Витебска:

Самое главное – уважать друг друга, обязательно любого человека. Для нас хоть это был неожиданный поступок, но мы приняли меры. Мне кажется, это самое правильное.

В таких ситуациях главное – не растеряться и уметь правильно действовать.