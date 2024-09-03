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Подростки помогли предотвратить убийство в Витебске

03 сентября 2024 06:28
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Не испугались преступника с ножом. Трое витебских подростков помогли предотвратить убийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подростки помогли предотвратить убийство в Витебске-2

Две подруги, Милана Гирс и Анна Ребеко, с приятелем Дмитрием Ивановым не растерялись в экстремальной ситуации, проявили настоящее мужество. С просьбой о помощи к подросткам обратилась женщина, которой были нанесены несколько ножевых ранений.

Подростки помогли предотвратить убийство в Витебске-4

Милана Гирс и Анна Ребеко, учащиеся средней школы № 11 имени М.М. Бахтина Витебска:
Самое главное – уважать друг друга, обязательно любого человека. Для нас хоть это был неожиданный поступок, но мы приняли меры. Мне кажется, это самое правильное.

В таких ситуациях главное – не растеряться и уметь правильно действовать.

Подростки помогли предотвратить убийство в Витебске-6

Дмитрий Печур, заместитель начальника первого следственного отделения Витебского городского отдела Следственного комитета:
В настоящее время достаточно увеличено правосознание граждан, в том числе и несовершеннолетних, по профилактике преступлений, совершаемых среди населения. Все больше молодых, подростков наиболее активно принимают участие в установлении преступников и профилактике преступлений, что говорит о том, что хорошая проводится учебная работа с подрастающим поколением.

Благодаря действиям школьников подозреваемый был оперативно задержан. Ранее не судимый житель Витебска предстанет перед судом. 

# Криминал

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