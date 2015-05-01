Наталья Нестерович, начальник отдела охраны труда Комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома на СТВ

Охрана труда, или создание безопасных условий для труда - это те условия, которые делаются для того, чтобы работникам было комфортно. Или же мы понимаем это немножечко не так?

Наталья Нестерович, начальник отдела охраны труда Комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:

Я всегда говорю по-другому: «Чтобы с улыбкой шли на работу и с такой же улыбкой возвращались домой, в свои семьи…»

Часто ли приходится сталкиваться с нарушениями труда?

Наталья Нестерович, начальник отдела охраны труда Комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:

Наверное, по роду своей деятельности, нарушение охраны труда я замечаю чаще, чем даже самой себе хотелось бы.

Что касается охраны труда. Работник просит своего руководителя: «Установите мне кондиционер, вытяжку…» Руководитель это все игнорирует. Работник постоянно кашляет, у него слезятся глаза, в процессе этого всего он не может нормально организовать свой рабочий процесс. Куда следует обращаться в данном случае?

Наталья Нестерович, начальник отдела охраны труда Комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:

В Центр гигиены по территориальному месторасположению. Что касается жары, либо холода в зимний период, в санитарных правилах и нормах написана температура, которая должна быть либо в зимний период (холодный), либо в летний (теплый). Это касается и офисных помещений, это где-то касается и работы на свежем воздухе, в особенности летом, когда (редко, но все-таки бывает) достаточно высокая температура. Даже в соответствии с законом об охране труда, нанимателю предоставлено право самостоятельно определять периоды работы, делать дополнительные перерывы для приема пищи или же для питьевого режима, либо для обогрева (в зимний период). Все это отдано на откуп нанимателю и должно быть прописано в правилах внутреннего трудового распорядка.

Сейчас наступает период, когда отключают батареи, и в домах и офисах становится очень холодно. Это тоже должен регулировать работодатель? Как решается этот вопрос?

Наталья Нестерович, начальник отдела охраны труда Комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:

Это нигде не прописано. Это периодичность и цикличность наших четырех времен года. Ничего страшного. Просто теплее одеться, чаще - согревающие напитки.

Приближается лето. Открываются лагеря. Дети поедят отдыхать, а некоторые - подрабатывать. Что касается регламента для работы несовершеннолетних работников? Есть ли какие-то нюансы?

Наталья Нестерович, начальник отдела охраны труда Комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:

Есть. И их достаточно много. Уже за опыт моей работы мы ежегодно в период третьего трудового семестра проводим либо декады, либо месячники безопасного труда при работе в студенческих отрядах либо несовершеннолетних работников. Родители четко должны понимать: куда они отправляют ребёнка. Обязательно письменное заявление одного из родителей на ребенка для выполнения того или иного вида работ и обязательно медицинский осмотр. Зачастую бывает, что принимают на работу без медицинского осмотра, а потом, к сожалению, приходится «расплачиваться» либо здоровьем, либо утратой трудоспособности.