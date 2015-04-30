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Названия девяти предприятий-лидеров 30 апреля вписали в историю Московского района

30 апреля 2015 18:23
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Новости Беларуси. Их девять, но все стали первыми. Названия предприятий-лидеров 30 апреля вписали в историю Московского района.

Свое место на доске почета заняли коллективы, показавшие лучший результат в 2014 году.

В топе прогрессивных оказались гимназия № 12, Республиканский центр оториноларингологии, предприятие «Минскреклама», а также флагманы столичной фармацевтики и торговли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Гребень, заместитель директора по клинической работе ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»:
В 2014 году мы впервые в мире внедрили и освоили одномоментную слухулучшающую и косметическую операцию по устранения нарушения по деформации ушной раковины с одномоментным слухулучшением.

# общество # Предприятия Беларуси # Николай Гребень

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