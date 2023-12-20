Наталья Кочанова встретилась с учащимися Минского суворовского военного училища

Чем занимаются сенаторы и как проходит их день в стенах Совета Республики? Возможность познакомиться с тонкостями работы парламентариев сегодня, 20 декабря, была у учащихся Минского суворовского военного училища, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Самые активные ребята побывали на экскурсии. Большинство, несмотря на юный возраст, в будущем хотят посвятить свою жизнь военному делу.

Для них побывать в зале, где принимаются законы и пишется современная история Беларуси, – большая честь. Диалог с Натальей Кочановой получился открытый и доверительный. Председатель Совета Республики рассказала учащимся о работе верхней палаты парламента и предстоящих выборах. Говорили о глобальном и личном. Например, о роли семьи в жизни каждого человека и как важно в непростых геополитических условиях сохранить традиции и историю своей страны.

Роман Комков, учащийся Минского суворовского военного училища: Я собираюсь в дальнейшем связать свою жизнь с финансами. Мне интересно, какие законодательные проекты создаются в плане экономики.

Алексей Осипов, заместитель начальника по идеологической работе Минского суворовского военного училища:

В Минском суворовском военном училище мы растим в первую очередь патриотов, людей государственных. Поэтому сегодня попасть в святая святых принятия законов для каждого из суворовцев большая честь. Естественно, встретиться с Натальей Ивановной, задать волнующие их вопросы.

Сейчас в Минском суворовском военном училище обучаются более 400 ребят. А свыше 90 % выпускников в 2023 году поступили в университеты силовых ведомств.