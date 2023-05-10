Меняются и расцветают на глазах. Как развиваются белорусские агрогородки?

Республиканский субботник-2023. Какие работы прошли в Минской области и сколько человек участвовало в трудовом десанте? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Посадим свое дерево и узнаем историю женского монастыря в Борисовском районе. Весеннее благоустройство на Минщине началось, как только сошел снег. Притом все делали комплексно. Кстати, все райцентры уже определились, где будут проводить местные «Дожинки». И работа на местах закипела. Все направлено на результат. Населенные пункты в прямом смысле меняются и расцветают на глазах. Например, агрогородок Михановичи. Прекрасный населенный пункт, современный, живой, отличается чистотой и уютом. А совсем скоро станет еще краше и ярче на карте Минского района в связи с праздником тружеников села. Сейчас он похож на большую строительную площадку: здесь красят, ремонтируют, разбивают цветники, высаживают кустарники и деревья…

Андрей Птяжко, начальник участка ЖЭУ № 5:

Разрабатываются планы, осматривается территория, где будет ложиться плитка, где будут тротуары, где будут высаживаться зеленые насаждения, где будет покраска. То есть все в планах, все разрабатывается. Приезжает комиссия, прорабатываем, просматриваем данный объем работ. Улица Советская – здесь в порядок приведут сразу 8 домов. Отремонтируют главную дорогу. Появятся и новые парковки. На помощь коммунальщикам выходят и представители частного бизнеса.

Александр Носаль, предприниматель:

Ждем «Дожинки», ждем гостей. На въезде в Михановичи принимать будем гостей первые, должны быть чистота и порядок. Мы с работниками собрались и наводим порядок, по благоустройству красим, белим. Делаем все, чтобы было красиво. Делаем для себя, потому что сами живем в поселке. Большое внимание уделяют и памятникам. Их в Михановичах пять. За каждым тщательно ухаживают.

Виталий Копец, начальник Минского филиала предприятия по газообеспечению:

Это наше наследие. Мы живы, пока нас помнят, поэтому участие и поддержание порядка в таких местах – это наша дань той памяти, которую мы бы хотели оставить потомкам нашим. И один из элементов патриотического воспитания молодежи, которая участвует в таких мероприятиях. Это акция не разовая. У тех, кто проживает в Михановичах, у них же захоронены родные, которые участвовали в войне. Они активно участвуют в восстановлении памяти. Среди главных «подарков» агрогородку – новая многоэтажная застройка. Первые дома ввести в эксплуатацию планируют уже в сентябре. Квартиры здесь получат многодетные семьи. Так что большое внимание – созданию комфортных мест для семейного отдыха.

Светалана Довальцова, председатель Михановичского сельисполкома:

Агрогородок у нас сравнительно молодой, средний возраст населения – 45 лет. И локации, которые мы планируем к «Дожинкам» в первую очередь будут соответствовать нашим детям, молодежи и семейному отдыху. Я очень надеюсь, что общими усилиями у нас преобразуется площадка возле нового детского сада, там появится бульвар, название обсудим с населением. Там можно будет гулять, отдыхать, кататься на велосипеде. А еще красок празднику добавят новые цветочные композиции и зеленые зоны. Появятся в агрогородке и современные арт-объекты.

А это уже агрогородок Могильно Узденского района. Этому населенному пункту также выпала честь принимать местный праздник тружеников села. По планам обновить дорожное полотно на трех улицах. Особое внимание аллеям. Кроме того, модернизируют местную школу и детский сад – масштабное благоустройство затронет как здания, так и территорию вокруг. Ярче станут и фасады частных домов. Ряд изменений ждет и сферу сельского хозяйства. Будет проведена мелиорация и рекультивация. Это позволит ввести в оборот земли.